İyi ki doğdun kadın Survivor Derya!..

İlimizin en aktif sporcuları arasında yer alan ve Kocaeli Bölgesi BAL Yardımcı Hakemi olan Derya Şanlıtürk’e doğum günü sürprizi yapıldı. Futbolcu ve voleybolcu kimliğinin yanında ragbi sporcusu da olan Şanlıtürk’ün yeni yaşını öğretmen arkadaşları İzmit İlçe ve Ataşehir İlçe arasındaki final maçı öncesi tebrik etti. Şanlıtürk kendisine gösterilen ilgiye ve yapılan jestten ötürü tüm öğretmen arkadaşlarına teşekkür etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz