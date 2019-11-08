İyi ki doğdun kadın Survivor Derya!..

İlimizin en aktif sporcuları arasında yer alan ve Kocaeli Bölgesi BAL Yardımcı Hakemi olan Derya Şanlıtürk’e doğum günü sürprizi yapıldı. Futbolcu ve voleybolcu kimliğinin yanında ragbi sporcusu da olan Şanlıtürk’ün yeni yaşını öğretmen arkadaşları İzmit İlçe ve Ataşehir İlçe arasındaki final maçı öncesi tebrik etti. Şanlıtürk kendisine gösterilen ilgiye ve yapılan jestten ötürü tüm öğretmen arkadaşlarına teşekkür etti.