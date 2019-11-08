İlimtepe Kullar gençleri haftaya damgasını vurdu

BAL’da ilimizi temsil eden İlimtepe Kullar 1975 Futbol Kulübü, alt yapılarda da zaferden zafere koşuyor. Futbol Akademisi adı altında faaliyet gösteren U16 takımı, D Grubu’nda bitimle bir maç kala grup şampiyonluğunu ilan etti. U14 takımı ise E Grubu’nda son maçlara girilirken, Kullar ekibi liderliğini sürdürüyor. U12 takımları ise A ve B gruplarında zirveyi yakından takip ediyor. Bu arada, Futbol Okulu da faaliyetlerine devam ediyor. Her hafta sonu modern tesislerde, saat11.00-12.30 arasında çalışan minikler, liglere hazırlanıyor.
ALTINTAŞ: ÜRETİMİMİZ DEVAM EDİYOR…
Kendisi de eski bir futbolcu olan kulüp başkanı Fahrettin Altıntaş “Bizim üretimimiz sürüyor. Alt yapı çalışmalarına özellikle önem veriyoruz. A takımımız ise profesyonelce yoluna devam ediyor. Her yaş kategorisinde liglere katılıyoruz. Tam anlamıyla bir futbolcu ordumuz var. Futbol okulumuz da durmadan üretimini sürdürüyor. Modern tesislerimize herkes hayran kalıyor. Mutluyum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz