Başkan Zeki Aygün futbolcularla Buluştu

Belediye Derincespor ailesi ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Profesyonel liglerdeki ilk sezonları olmasına rağmen, gerek aldıkları neticeler, gerekse centilmenlikleriyle örnek olan kulübümüzün başarılarının devamını diliyorum” dedi

BELEDİYE DERİNCESPOR AİLESİ BİR ARADA

İlçemizi TFF 3. Lig 2. Grup’ta başarıyla temsil eden Belediye Derincespor, geride kalan 11. hafta sonunda topladığı 15 puanla grupta altıncı sırada yer alıyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, son iki haftada elde ettiği seri galibiyetlerle play-off hattının sınırına kadar gelen Belediye Derincespor ailesini yemekte ağırladı. Başkan Aygün’ün ev sahipliğinde Yelken Kafe Restaurant’ta gerçekleşen buluşmaya Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Belediye Derincespor Kulübü Başkanı Ahmet Güntepe, teknik direktör Bülent Baturman, antrenörler ve futbolcular tam kadro olarak katıldı.

BAŞKAN AYGÜN’DEN CENTİLMENLİK VURGUSU

Belediye Derincespor’un ilçeyi temsil etme noktasında çok önemli bir görev üstlendiğini belirten Başkan Aygün, “Profesyonel liglerdeki ilk sezonları olmasına rağmen gerek aldıkları neticeler, gerekse centilmenlikleriyle örnek olan kulübümüzün başarılarının devamını diliyorum. Bizler bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Belediye Derincespor Kulübü Başkanı Ahmet Güntepe de Başkan Aygün’e kulübe olan katkıları dolayısıyla teşekkür ederek, sezonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yelken Kafe’de düzenlenen yemeğin sonunda ise Belediye Derincespor’un kaptanı Bahtiyar Yıldırım, Başkan Aygün’e forma takdim etti.