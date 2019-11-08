Atıcılık Şampiyonası kaçmaz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca 8-10 Kasım tarihleri arasında bu yıl üçüncüsünün gerçekleştirildiği Atıcılık Trap Şampiyonası’nda sporcular hünerlerini sergiliyor. Şampiyonaya, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu’nun (TAAF) açıkladığı güncel Türkiye sıralamasında ilk 50’ye girmiş sporcular ve organizasyon tertip komitesinin belirlediği sporcular katılacak.

3 GÜN SÜRECEK

Büyükşehir Belediyesi’nin Derince’deki Sporcu Kamp Eğitim Merkezi ve Atış Poligonu’nda 3 kategoride gerçekleştirilecek olan şampiyona bugün ve yarın saat 09.00'da başlayarak, saat 15.00’de final atışları ile son bulacak. Müsabakada genç erkekler, büyük bayanlar ve büyük erkekler olmak üzere üç kategori üzerinden değerlendirilme yapılacak.

ANI MADALYASI VE HEDİYELER

Müsabaka 2 gün 75 +50 atış + final atışı şeklinde olacak. Müsabakaya katılacak olan yabancı sporcular, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu’na başvuru yapabilecek. Şampiyonada katılan tüm sporculara anı madalyası verilirken, Büyük Erkeklerde ilk 6, Büyük Bayanlar ve Genç Erkeklerde ise İlk 3 sporcuya çeşitli hediyeler verilecek.