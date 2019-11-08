Tarım İl Müdürü değişti

Aksaray, Batman, Konya, Sinop, Afyonkarahisar ve Kayseri illeriyle birlikte Kocaeli’nin İl Tarım Müdürlüğüne de atama yapıldı. Yeni müdür, mevcut il müdür yardımcılarından, pek çok kişinin il müdürü olmasını beklediği isim olan Kerim Mete.

KERİM METE KİMDİR?

1968 yılında Rizede doğdu. İlk ve orta öğrenimini İyidere’de, liseyi Rize Tevfik İleri Endüstri Meslek

Lisesi Elektrik Bölümünde tamamladı. Sırasıyla; MÜHENDİS, ŞUBE MÜDÜRÜ

Çalışma hayatına Köy Hizmetleri İstanbul İl Müdürlüğü Toprak Su Şubesinde Ziraat Mühendisi olarak başladı (1993).

Ardından sırasıyla; İzmir Aliağa Habaş A.Ş.Teknik Personel (1996), Van Muradiye, Kocaeli ve Rize Merkez'de olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen (1996-2001)Kocaeli Tarım ve Köyişleri İl Müdürlüğünde Ziraat Müh. (2001-2003)

Kocaeli Tarım ve Köyişleri İl Müdürlüğü Proje İstatistik Şube Müdürü (2003-2005) Kocaeli Tarım ve Köyişleri İl Müdür Yardımcısı ( 2005-2009) Kocaeli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı (2009-2018)Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı ( 2018-) Gölcük

MASTER PLANINI HAZIRLADI

Özel sektör ve kamuda farklı alanlarda değişik görevlerde bulunmuş ve büyük bir kısmını yönetici pozisyonunda geçirmiştir. Bakanlık ve valilik düzeyinde birçok kez takdirname ve teşekkürname ile ödüllendirilmiştir. Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı TOÇ BİR SEN Kocaeli Kurucu İl Başkanlığı ve Memur Sen Kocaeli Şube yöneticisi olarak değişik kademelerde görev almıştır. Kocaeli Tarım Master Planını ilk kez 2002 yılında bizzat hazırlamıştır.

Bakanlığın illerde yürüttüğü birçok ülkesel baslı büyük projelerin il koordinatörlüğü dahil yürütücülüğünü üstlenmiştir.

Yayınlanmış kitap ve makaleleri ile Tarım 2017-2018 yılları MÜSİAD Genel Merkezine Tarım ve Hayvancılık raporları hazırlamıştır.