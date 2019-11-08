Kocaeli’de ikamet eden 21 yaşındaki Shorat Bahadurov isimli genç 9 gün önce bir anda ortalıktan kayboldu. 31 Ekim tarihinden bu yana kayıp olan ve tüm aramalara rağmen hiçbir yerde bulunamayan Bahadurov’un ailesi çocuklarını bulamayınca emniyete başvuru yaptı. Alınan kayıp ihbarı sonrası gencin bulunması amacıyla çalışmalar başlatılırken Emniyet Genel Müdürlüğü de bugün tüm Kocaelililere fotoğraflı bir mesaj göndererek Bahadurov’un kayıp olduğunu bildirdi. SMS atarak, 21 yaşındaki genci görenlerin 155 Polis hattına veya en yakın polis birimine bilgi vermelerini istedi. Bahadurov’un eşkaliyle ilgili bilgi veren Emniyet, Bahadurov’un 1,65 boyunda, 65 kiloda, kumral tenli, siyah saçlı, siyah gözlü olduğunu duyurdu, bir de fotoğraf paylaştı.
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9 gündür kayıp olarak aranıyor
Kocaeli’de ikamet eden 21 yaşındaki Shorat Bahadurov isimli genç, polis ekiplerince 9 gündür kayıp olarak aranıyor.
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - TÜRK ÇOCUĞU , yazık olacak
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