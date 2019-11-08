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Yabancı uyruklu genç bulundu

Kocaeli’de ikamet eden 21 yaşındaki Shorat Bahadurov isimli genç, polis ekiplerince 9 gündür kayıp olarak aranıyor.
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Kocaeli’de ikamet eden 21 yaşındaki Shorat Bahadurov isimli genç 9 gün önce bir anda ortalıktan kayboldu. 31 Ekim tarihinden bu yana kayıp olan ve tüm aramalara rağmen hiçbir yerde bulunamayan Bahadurov’un ailesi çocuklarını bulamayınca emniyete başvuru yaptı. Alınan kayıp ihbarı sonrası gencin bulunması amacıyla çalışmalar başlatılırken Emniyet Genel Müdürlüğü de bugün tüm Kocaelililere fotoğraflı bir mesaj göndererek Bahadurov’un kayıp olduğunu bildirdi. SMS atarak, 21 yaşındaki genci görenlerin 155 Polis hattına veya en yakın polis birimine bilgi vermelerini istedi. Bahadurov’un eşkaliyle ilgili bilgi veren Emniyet, Bahadurov’un 1,65 boyunda, 65 kiloda, kumral tenli, siyah saçlı, siyah gözlü olduğunu duyurdu, bir de fotoğraf paylaştı.

NCİTY OTOPARKI'NDA BULUNDU 

Gencin bulunması için tüm operatörlere fotoğraflı SMS attıran İl Emniyet Müdürlüğü, amacına ulaştı. Elde edilen bilgilere göre yabancı uyruklu genç, yunus ekipleri tarafından İzmit merkezde bulunan Ncity Alışveriş Merkezi'nin Otoparkı'nda bulundu. 

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