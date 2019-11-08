Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:11 TSİ- Ekonomi G: Bugün 13:14 TSİ

Öz: Türkiye’de asansör konusunda ulusal marka olmak için yola çıktık!

Öz Şirketler Grubu’na bağlı olarak 1,5 yıl önce kurulan Fronte Asansör (Fronte Elevators And Building Systems) Türkiye’nin ulusal asansör markası olma yolunda önemli mesafe kat etmeyi başardı.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Öz Şirketler Grubu’na bağlı olarak 1,5 yıl önce kurulan Fronte Asansör (Fronte Elevators And Building Systems) Türkiye’nin ulusal asansör markası olma yolunda önemli mesafe kat etmeyi başardı.  Santek Fuar’ında gelişmelerle ilgili bilgi veren Genel Müdür Korkut Öz; “Fronte imalat yapan bir şirkettir. Kabin karkas sistemleri, asansör kapıları, yerli motor ve pano imalatı yapıyoruz. 1,5 yıllık firma olmamıza rağmen şimdiye kadar beş ülkeye ihracat yaptık, hedefimiz dünya markası olmak” dedi.

“HEDEFİMİZ RAKİPSİZ YERLİ MOTOR ÜRETİMİ YAPMAK”

Yabancı motor seviyesinde rakipsiz yerli motor yapmayı hedeflediklerini belirten Öz; “Fronte’de asansör kabin karkas sistemleri yapıyoruz. Kabin karkas Ar-Ge’mizi geçtiğimiz fuarda tanıtmıştık. Kabin ve karkasın haricinde kapı imalatlarıyla da ilgili bir Ar-Ge tamamladık. Şu anda asansör kapımız prototip halde çalışıyor durumda, test aşamasında. Türkiye’de maalesef yerli motorlar noktasında ciddi bir sıkıntı var. Bu nedenle biz de yerli motor üretimi konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Genelde resmi projelerde kullanılan yabancı motorlardan İtalyan motorlara Fronte markası olarak rakipsiz bir yerli motor imalatı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yakın zamanda müşterilerimizle buluşturmak niyetindeyiz. Hedefimiz rakipsiz yerli motor üretimi yapmak” dedi.

1,5 YILDA 5 ÜLKEYE İHRACAT

Üretimde uzman bir ekiple çalıştıklarını ifade eden Öz; “Türkiye’de asansör konusunda ulusal marka yok. Bizim amacımız öncelikle ulusal sonra da uluslararası marka olmak. Markalaşma da üretimin çeşitliliğiyle gelişiyor. İmalat  çeşitliliğini sağladığımız zaman dünya markası olmanın önü açılıyor. Hem Ar-Ge hem de dış ticaret konusunda geniş, sağlam bir ekiple çalışıyoruz. Ar-Ge konusunda Kocaeli Üniversitesi Profesör’lerimizden, mühendis arkadaşlarımızdan, teknik ressam ve teknik çizimci arkadaşlarımızdan destek alıyoruz. Uzmanlardan destek aldığımız dış ticaret çalışmalarımız var 1,5 yıl olmasına rağmen Özbekistan, Kıbrıs, Mısır, Tunus, Libya gibi beş ülkeye ihracatımız var ülkelere ihracat yaptık. İhracat konusunda uzmanlarımızla çalışıyoruz. Hedefimiz dışa bağımlılığı azaltarak yerli üretimde rakipsiz marka olmak” ifadelerini kullandı.

Bugün 13:11 TSİ - Ekonomi

Muhabir Yasemin Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Mehmet Gümüş - yuvam akarca konutlarındaki (B1_3) ASANSORLER ikide bir bozuluyorlar .Haklılığınız ortada.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Kasım 13:34

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Demirer: En uygun makinaları en uygun fiyattan veriyoruz! mask
Demirer: En uygun makinaları en uygun fiyattan veriyoruz!
Vergi harç ve cezalar yüzde 22.58 zamlanacak mask
Vergi harç ve cezalar yüzde 22.58 zamlanacak
Ayakkabı devi konkordato istedi mask
Ayakkabı devi konkordato istedi
Migros’tan yeni hamle mask
Migros’tan yeni hamle
Kocaeli'den Türkiye'ye dev destek mask
Kocaeli'den Türkiye'ye dev destek
Enflasyon rakamları açıklandı! mask
Enflasyon rakamları açıklandı!
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Hat 200 kullananlara müjde! mask
Hat 200 kullananlara müjde!
Hayal Kahvesi baskın yedi! mask
Hayal Kahvesi baskın yedi!
İzmit’te sahte para krizi! mask
İzmit’te sahte para krizi!
Başvurmayan pişman olur! Geçmişe dönük iade alınabilir... mask
Başvurmayan pişman olur! Geçmişe dönük iade alınabilir...
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı! mask
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı!
Dilovası GEBKİM OSB'de yangın çıktı mask
Dilovası GEBKİM OSB'de yangın çıktı

GALERİ

İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
Karamürsel'de kan donduran olay! mask
Karamürsel'de kan donduran olay!
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu
 Elektronik sigara, sigaraya teşvik ediyor mask
 Elektronik sigara, sigaraya teşvik ediyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL