Öz: Türkiye’de asansör konusunda ulusal marka olmak için yola çıktık!

Öz Şirketler Grubu’na bağlı olarak 1,5 yıl önce kurulan Fronte Asansör (Fronte Elevators And Building Systems) Türkiye’nin ulusal asansör markası olma yolunda önemli mesafe kat etmeyi başardı. Santek Fuar’ında gelişmelerle ilgili bilgi veren Genel Müdür Korkut Öz; “Fronte imalat yapan bir şirkettir. Kabin karkas sistemleri, asansör kapıları, yerli motor ve pano imalatı yapıyoruz. 1,5 yıllık firma olmamıza rağmen şimdiye kadar beş ülkeye ihracat yaptık, hedefimiz dünya markası olmak” dedi.

“HEDEFİMİZ RAKİPSİZ YERLİ MOTOR ÜRETİMİ YAPMAK”

Yabancı motor seviyesinde rakipsiz yerli motor yapmayı hedeflediklerini belirten Öz; “Fronte’de asansör kabin karkas sistemleri yapıyoruz. Kabin karkas Ar-Ge’mizi geçtiğimiz fuarda tanıtmıştık. Kabin ve karkasın haricinde kapı imalatlarıyla da ilgili bir Ar-Ge tamamladık. Şu anda asansör kapımız prototip halde çalışıyor durumda, test aşamasında. Türkiye’de maalesef yerli motorlar noktasında ciddi bir sıkıntı var. Bu nedenle biz de yerli motor üretimi konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Genelde resmi projelerde kullanılan yabancı motorlardan İtalyan motorlara Fronte markası olarak rakipsiz bir yerli motor imalatı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yakın zamanda müşterilerimizle buluşturmak niyetindeyiz. Hedefimiz rakipsiz yerli motor üretimi yapmak” dedi.

1,5 YILDA 5 ÜLKEYE İHRACAT

Üretimde uzman bir ekiple çalıştıklarını ifade eden Öz; “Türkiye’de asansör konusunda ulusal marka yok. Bizim amacımız öncelikle ulusal sonra da uluslararası marka olmak. Markalaşma da üretimin çeşitliliğiyle gelişiyor. İmalat çeşitliliğini sağladığımız zaman dünya markası olmanın önü açılıyor. Hem Ar-Ge hem de dış ticaret konusunda geniş, sağlam bir ekiple çalışıyoruz. Ar-Ge konusunda Kocaeli Üniversitesi Profesör’lerimizden, mühendis arkadaşlarımızdan, teknik ressam ve teknik çizimci arkadaşlarımızdan destek alıyoruz. Uzmanlardan destek aldığımız dış ticaret çalışmalarımız var 1,5 yıl olmasına rağmen Özbekistan, Kıbrıs, Mısır, Tunus, Libya gibi beş ülkeye ihracatımız var ülkelere ihracat yaptık. İhracat konusunda uzmanlarımızla çalışıyoruz. Hedefimiz dışa bağımlılığı azaltarak yerli üretimde rakipsiz marka olmak” ifadelerini kullandı.