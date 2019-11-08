İzmit'te vatandaş o ürüne yöneldi

Orijinal parfüm fiyatlarının cep yakmasından dolayı Türkiye’de pazarı oluşan Sağlık Bakanlığı onaylı açık parfümlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Minimum 300 liradan başlayan orijinal parfümler yerine ortalama 40-50 liraya satılan bakanlık onaylı parfümler vatandaşın parfüm ihtiyacını karşılıyor. Dünyaca ünlü birçok parfüm markasını bünyesinde barındıran açık parfüm yeni bir iş piyasasının oluşmasına neden olurken vatandaşlar bu durumdan memnun.

“ORİJİNAL PARFÜM GETİRMİYORUZ”

İzmit Fethiye Caddesi Bilin Pasajı’nda 14 yıldır parfüm satış dükkanı işleten Tezcan İlkan, açık parfüme vatandaşların talebi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Daha önceden orijinal parfüm sattıklarını belirten İlkan, “Daha çok çeşitlerimiz vardı ancak fiyatlar yükseldikten sonra vatandaşlar açık parfüme dönmeye başladılar. Çünkü 500-600 TL’den aşağıya herhangi bir parfüm bulmak çok zor. Vatandaşlar, 25 liraya, 30 liraya yüzde 80 civarında benzeri olan parfümleri tercih ediyorlar. Fiyatlar da çok arttı; yüzde 50,60 arttı. Biz de talep olmayınca elimizdekileri satıp artık orijinal parfüm getirmiyoruz” dedi.

“PARFÜM CİLDE SIKILMAZ”

Ekonomik krizin kendilerini de etkilediğini belirten İlkan, “Ekonominin durumu bizi de etkiliyor. Artık kar marjlarımızdan feragat etmeye başladık. Bizim işimiz dövizle alakalı olduğu için onun üzerinden yapmak zorunda kaldık. Artışa daha cüzi zamlı fiyat geçişleri yaptık. Geçen sene 15’e satıyorduk, daha çok kazanıyorduk ancak şimdi her şey pahalı” ifadelerinde bulundu. Vatandaşların açık parfüme önyargılı yaklaşması hakkında da konuşan İlkan, “Ürünlerimiz sağlık bakanlığı onaylı. Bazıları açık parfüme önyargılı yaklaşıyor. Birinci kalite mal satan yerler var; hiçbir sıkıntı olmaz. Parfüm dediğimiz şey kıyafete sıkılan bir ürün, cilde sıkılmaz. Orijinal ya da açık fark etmez tene losyon sürersin, krem sürersin. Sattığımız insanlara da bunun uyarısını yapıyoruz” dedi. Bir diğer yandan yapılan araştırmalara göre Türkiye'de aylık ortalama 240 milyon TL olduğu tahmin edilen açık parfüm pazarının yıllık toplamda büyüklüğü ise 3 milyar TL olarak hesaplanıyor.