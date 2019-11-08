Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81’inci yıldönümü nedeniyle 09 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 19:30’da Sabancı Kültür Merkezi’nde (Karabaş Mahallesi, Salim Dervişoğlu Cad. N: 78 İzmit/ Kocaeli) Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası tarafından seslendirilecek olan “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konserinde çalışanlarınızı aileleri ile birlikte aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
Bugün 13:24 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Bugün 13:27 TSİ
Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirilecek
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81’inci yıldönümü nedeniyle, Kocaeli Sanayi Odası Orkestrası tarafından ücretsiz konser verilecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz