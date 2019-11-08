Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirilecek

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Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81’inci yıldönümü nedeniyle 09 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 19:30’da Sabancı Kültür Merkezi’nde (Karabaş Mahallesi, Salim Dervişoğlu Cad. N: 78 İzmit/ Kocaeli) Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası tarafından seslendirilecek olan “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konserinde çalışanlarınızı aileleri ile birlikte aramızda görmekten mutluluk duyacağız.