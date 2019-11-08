WhatsApp kullanıcıları dikkat! 74 yeni emoji geliyor....

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre edeceği yenilikler ile gündemde.. WABetaInfo'nun ulaştığı bilgilere göre, WhatsApp Android kullanıcıları için beta sürümünü güncelledi.. Yeni sürüm ile kullanıcılar yeni emoji'lere kavuşacak. Gelen ilk bilgilere göre, yeni sürümde 74 tane yeni emoji yer alacak.. WhatsApp 2.19.315 güncellemesi ile birlikte arasında esneme, el sıkma, diz çökmüş insanlar, işitme ve yürüme engelliler için çeşitli emoji opsiyonları yer alıyor. Ayrıca flamingo, orangutan, uçurtma, paraşüt ve falafel gibi farklı emoji'ler de uygulamaya ekleniyor..



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