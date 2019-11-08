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Kemal Çelik: .Aksaray’da hem Valiliği, hem aileleri de dinleyeceğiz

Kocaeli’de konuşan TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, Aksaray’da otizmli çocukların yuhalanması konusunu araştıracaklarını belirterek, “Salı günü Meclis Araştırma Komisyonu olarak bu tür toplantımızın birisini de Aksaray’da yapacağız. Orada hem Valiliği, hem aileleri de iki taraflı dinleyeceğiz” dedi.

İhlas Haber Ajansı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu, Kocaeli’de özel çocuıların eğitim aldığı okul ve eğitim merkezlerinde incelemelerde bulunmak ve bir dizi ziyarette bulunmak amacı ile Kocaeli’ye geldi. Heyet ilk olarak Kocaeli Valiliği’ni ziyaret etti. Vali Aksoy, ziyaret sırasında heyete kentteki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ziyaret sırasında konuşan TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, illeri dolaşıp, çalışmaları inceleyerek hazırlayacakları raporla özel çocukların eğitimleri konusundaki önerilerini yetkili kuruluşlara sunacaklarını belirtti. Hedeflerinin yerel yönetimlerin özel çocukların eğitimi konusunda daha çok çalışma yapabilmeleri için yasa çalışmalarının yapılmasını da hedeflediklerini söyleyen Çelik, Aksaray’da bir okulda ötizmli çocukların yuhalanması ile ilgili açıklamalar yaptı.

“Aksaray’da hem Valiliği, hem aileleri de iki taraflı dinleyeceğiz”

Aksaray’a giderek konuyla ilgili araştırma yapacaklarını belirten Çelik, “Burada basın mensubu arkadaşlarımız da var. Dün Aksaray’da bir konu gündeme geldi. Onunla ilgili siz sormadan biz cevaplayalım. Bu Türkiye’de herkesi üzdü. Bu konu Türkiye’de herkesi üzdü. Bu konuda TBMM Araştırma Komisyonu olarak bizler de son derece etkilendik. Dün milletvekillerimiz ile bir toplantı yaptık. Bununla ilgili basın açıklaması yaptık. Konuyu araştırıp, üzerinde duracağımızı, toplumsal hassasiyetleri dikkate alacağımızı söyledik. Eğitim Bakanlığımız bu konuda çalışma yapıyor. Kaynaştırma eğitimi çok önemli. Dünya’da ne önemliyse Türkiye’de de de önemli. Okullarımızdaki bu eğitimlerde hatalar olabiliyor. Onlar çocukları anlayamıyor. Demek ki bu konuda aile eğitiminin de önemini görüyoruz. Bu program olmasaydı biz belki de Aksaray’da olacaktık. Ama Kocaeli programımızı değiştirmek istemedik. Salı günü Meclis Araştırma Komisyonu olarak toplantımızı Aksaray’da yapacağız. Orada hem Valiliği, hem aileleri de iki taraflı dinleyeceğiz. O okulda bir inceleme yapıp Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerini dinleyeceğiz. İnşallah biz de tavsiyemizi, raporumuzu yetkililere ileteceğiz. Belki de derler ya, ‘Her işte bir hayır vardır.’ Bu belki de hayırlı olacak. Toplumun gelişmesi açısından da bu hayırlı olacak. Ama biz bu çocuklarımızı ve bu ailelerimize sahip çıkacağız.

“Aileler seslerini duyurdular, haklarını savundular”


Gazetecilerin olayın ayrıntıları ile ilgili sorduğu soruları da yanıtlayan Çeltik, “Bu konuda bize değişik söylentiler geliyor ama en doğruşu yerinde araştırmak. Konu hassas olunca veliler bunu gündeme getiriyor. Çok etkili bir sosyal medyamız var. Bu hem sevindirici. Aileler seslerini duyurdular, haklarını savundular. Ama bu arada olay biraz büyütülmüş olabilir. Bunların üzerinde biz durmayacağız. Biz bunun bir hayra vesile olmasını farkındalık oluşturmasını sağlayabiliriz. Değişik durumlar olabilir, araştıracağız” ifadelerine yer verdi.

Özel çocuklarla sohbet edip aileleri dinlediler


Heyet ziyaretin ardından İzmit ilçesi Yahyakpatan Mahallesi’nde bulunan İzmit Özel Eğitim Okulu’na gitti. Okulda incelemelerde bulunan heyet, öğrenciler ve aileleri ile sohbet ederek istek ve sorunlarını dinledi. Renkli görüntülere sahne olan ziyaretin ardından heyet okuldan ayrıldı. Heyet, tüm gün boyunca ilde bulunan farklı kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirecek.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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