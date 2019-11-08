Meryem Yıldırım engel tanımadı

Romanya’da yapılan Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Meryem Yıldırım, sağ ve sol kolda bronz madalya kazandı
ÇİFTE DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
Zorlu şampiyonada milli takım adına ay yıldızlı bayrağı temsil eden Meryem Yıldırım, sağ ve sol kolda zorlu rakipleriyle mücadele etti. Rakiplerini bir bir yenen mavi beyazlı sporcumuz, +65 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Öte yandan Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda milli takımımız 7 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz