Meryem Yıldırım engel tanımadı

Romanya’da yapılan Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Meryem Yıldırım, sağ ve sol kolda bronz madalya kazandı

ÇİFTE DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Zorlu şampiyonada milli takım adına ay yıldızlı bayrağı temsil eden Meryem Yıldırım, sağ ve sol kolda zorlu rakipleriyle mücadele etti. Rakiplerini bir bir yenen mavi beyazlı sporcumuz, +65 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Öte yandan Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda milli takımımız 7 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.