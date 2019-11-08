3.LİG 2.GRUP’TA TEK MAÇ VAR: TURGUTLU-OFSPOR A.Ş. (13.30-Alirıza Altunbakır)

Kocaelispor ve Belediye Derince takımlarının mücadele verdiği 3.Lig 2.Grup’ta bugün tek maç var. Belediye Derince yenilgisiyle birlikte Kocaelispor’a liderlik yolunu açan Turgutluspor, Ofspor ile karşılaşıyor. Haftanın açılış maçı 13.30’da başlayacak. Müsabakayı Alirıza Altunbakır yönetecek. Kocaelispor yarın Fatsa’yı konuk edecek, Belediye Derincespor ise fikstür gereği bu hafta dinleniyor.