Kocaelispor ve Belediye Derince takımlarının mücadele verdiği 3.Lig 2.Grup’ta bugün tek maç var. Belediye Derince yenilgisiyle birlikte Kocaelispor’a liderlik yolunu açan Turgutluspor, Ofspor ile karşılaşıyor. Haftanın açılış maçı 13.30’da başlayacak. Müsabakayı Alirıza Altunbakır yönetecek. Kocaelispor yarın Fatsa’yı konuk edecek, Belediye Derincespor ise fikstür gereği bu hafta dinleniyor.
Bugün 13:47 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:48 TSİ
3.LİG 2.GRUP’TA TEK MAÇ VAR: TURGUTLU-OFSPOR A.Ş. (13.30-Alirıza Altunbakır)
Kocaelispor ve Belediye Derince takımlarının mücadele verdiği 3.Lig 2.Grup’ta bugün tek maç var. Belediye Derince yenilgisiyle birlikte Kocaelispor’a liderlik yolunu açan Turgutluspor, Ofspor ile karşılaşıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz