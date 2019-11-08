Dünya üçüncüsü Ramazan, Gölcük'ü ayağa kaldırdı

Macaristan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda U-23 Ümitler Kategorisinde Serbest Stilde, Dünya 3’ncüsü olan Kocaeli ve Gölcük’ün gururu Ramazan Sarı’nın görkemli törenle ilçe merkezinde kutlandı. Törene katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Ramazan Sarı kardeşimi can-ı gönülden kutluyor, alnından öpüyorum” dedi

SİYASİLER VE VATANDAŞLAR BAĞRINA BASTI

Macaristan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda U-23 Ümitler Kategorisinde Serbest Stilde Dünya 3’üncüsü olan gururumuz Ramazan Sarı’nın başarısını kutlamak için Sanat Galerisi’nde program düzenlendi. Programa Ramazan Sarı, ailesi ve akrabaları başta olmak üzere, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri, güreş antrenörü Rüstem Çavdar ve güreş severler katıldı.

GÖLCÜK’ÜN VE ÜLKEMİZİN GURURU OLDU

Başkan Ali Yıldırım Sezer, kutlama programında yaptığı konuşmada, “Ramazan Sarı kardeşimi can-ı gönülden kutluyor, alnından öpüyorum. Başarılarıyla hepimizi sevindirdi. Başta ailesini olmak üzere, yetişmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ramazan Sarı kardeşim Gölcük’ün ve ülkemizin gururu oldu. Başarıları Allah’ın izniyle daim olsun. İlçemizin adının, ülkemizde ve dünyada, sporla, kültürle ve sanatla duyurulması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.