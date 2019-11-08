Dinçel: Transfere futbolcular karar verecek

Kocaelispor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, devre arası transfer dönemi ile ilgili net konuştu ve “Buna ben değil futbolcular karar verecek” dedi

2 MAÇ 2 GALİBİYET

Bu sezon hata şansı bulunmayan, mutlak şampiyonluk hedefi ile mücadele eden Kocaelispor’da yıllar sonra transfer yasağının kalkması ve yeni yüzlerin Kocaelispor forması ile buluşması camiaya farklı bir enerji getirdi. Göreve geldikten sonra önce Erbaa ardından Alemdağ’ı deviren Kocaelispor’da teknik adam Selahaddin Dinçel, takıma devre arası takviyesi ile ilgili net ifadelere yer verdi.

UYGUN DEĞİL

Oldukça hassas olan bu konuya 44 yaşındaki teknik adam şu şekilde yaklaştı: Açıkçası ben devre arasında yapılacak olan transfer sayısının fazla olmasını uygun bulmuyorum. Eğer senin bir sistemin ve buna da uyum gösteren bir oyuncu grubun varsa transferi çok düşünmemelisin. İlk yarının sona ermesine 5 maç kaldı. Bu 5 maç bizim transfer politikamız ile ilgili bize yol gösterecek. Biraz daha açık konuşmam gerekirse, transferin olup olmayacağına ya da bunun sayısına futbolcuların kendisi karar verecek.

ERKEN GOL ÖNEMLİ

Hafta boyunca antrenmanlarımız neşeli geçti. Tabii ki futbolcularla iletişim hayli önemlidir. Ancak aradaki Teknik Adam – Futbolcu sınırı da mutlaka belirlenmelidir. Çok şükür şu an her şey yolunda gidiyor. Zaten galibiyetler geldiğinde havan da iyi oluyor. Önemli olan işler iyi gitmediğinde de ayakta durabilmektir. Fatsa maçı da tüm maçlar gibi final niteliği taşıyor. Rakibimizin sert bir savunma yaptığını biliyoruz. Daha farklı detaylar da var. Bu nedenle erken gol bulmak önemli.