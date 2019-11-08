Fatsa hazırlıkları tamamlanıyor

Pazar mesaisinde Kocaeli Stadı’nda Fatsa Belediyespor’u konuk edecek olan Kocaelispor’da hazırlıklar tamamlanıyor. Tesislerde kampa girecek olan Yeşil Siyahlılar galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Teknik adam Dinçel’in kafasındaki şablon da belli oldu gibi. Taha Batuhan’ın cezalı olduğu takım Dinçel antrenmanlarda Mesut’u stoperde oynattı. 6-3 kazanılan Alemdağ maçının kadrosunda başka bir değişiklik olmayacak.

5 MAÇTA 4 GALİBİYET 1 YENİLGİ

Öte yandan 5 iç saha maçında 4 galibiyet 1 de yenilgi elde eden Kocaelispor bu istatistiği ile 13’er puanlı Erok, Turgutlu ve Büyükçekmece Tepecik’in ardından dördüncü sırada bulunuyor. Kocaelispor sahasında Fethiyespor’u 1-0, Turgutlu’yu 2-1, Kozan’ı 4-0 ve Erbaa’yı da 2-0 yenerken, Ofspor’a son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup oldu. Ordu ekibi ise deplasmanda 5 maçta 1 puan alabildi.