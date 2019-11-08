Kervansaray otel öne çıkıyor

Kocaelispor içinlig hararetli bir şekilde devam ederken diğer taraftan da devre arası kampı için hazırlıklar da yapılıyor. Teknik ekibin kampla ilgili üzerinde durduğu konuların başında antrenman sahası ile otelin bir arada olması geliyor.

ANTRENMAN SONRA HEMEN DİNLENMEK İÇİN

Antalya’da yapılacak olan kampta oteller ilgili detaylar da masaya yatırıldı. Hem havaalanına yakınlığı hem de otele ait sahaların olması ile Antalya Lara’daki Kervansaray Otel öne çıktı. Teknik adam Selahaddin Dinçel futbolcunun antrenman sonrasında otobüs ve toplantı telaşı yaşamadan futbolcuların direk odalarına gidip dinlenmelerine hayli önem veriyor.