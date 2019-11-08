Kocaeli ve Gebze adliyelerine 10’ar, Gölcük, Kandıra, Karamürsel ve Körfez’e birer olmak üzere, toplam 24 personel alınacağını açıklayan Zeybek, şunları söyledi: “Adliyelerimizde işlemlerin daha hızlı yürütülmesi, adaletin ve hak aramanın gecikmeden yerine getirilmesi için Adalet Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesi ilimize 24 yeni adliye personeli görevlendirilecektir. Adalet Bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.
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Milletvekili müjdeyi verdi, adliyeye onlarca personel alınacak
AKP MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Adalet Bakanlığı’nın Kocaeli’de 24 adliye personeli alacağını açıkladı.
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Yorumlar
(1 )
Ayhan - isimleri zaten bellidir
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