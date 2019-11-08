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Milletvekili müjdeyi verdi, adliyeye onlarca personel alınacak

AKP MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Adalet Bakanlığı’nın Kocaeli’de 24 adliye personeli alacağını açıkladı.

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Kocaeli ve Gebze adliyelerine 10’ar, Gölcük, Kandıra, Karamürsel ve Körfez’e birer olmak üzere, toplam 24 personel alınacağını açıklayan Zeybek, şunları söyledi: “Adliyelerimizde işlemlerin daha hızlı yürütülmesi, adaletin ve hak aramanın gecikmeden yerine getirilmesi için Adalet Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesi ilimize 24 yeni adliye personeli görevlendirilecektir. Adalet Bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi. 

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