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SAL- A’da zorlu gün

Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi’nde yine zorlu bir cumartesi mesaisi yaşanıyor. 16 puanlı lider Arslanbey G.B., 6 puanla 8’nci sırada bulunan Kartepe Köseköy Ateşspor ile debi maçına çıkacak
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Süper Amatör Futbol Ligi (SAL) A Grubu’nda, son haftaların başarılı takımı ve 16 puanla lider olan Arslanbey GB, şampiyonluk yolunda 8’inci hafta maçını bugün 6 puanda 8’inci sıradaki hemşerisi Kartepe Köseköy Ateşspor’la yapacak.  Arslanbey Stadı’ndaki maç saat 17.00’de başlayacak. Dördüncü sırada Gebze Hidropaks 12 puanla zirveyi zorlarken, Bağdatspor Başiskele Damlarspor’u ağırlayacak. Bu maç da Cephanelik Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’de başlayacak. Alt sıralardan kurtulmak isteyen ve son sırada bir puanı bulunan Kartepe Suadiyespor da, Suadiye Sinan Sipahi Stadı’nda Çınarlıspor ile zorlu maça çıkacak. Karşılaşma saat 14.00’te start alacak. İhsaniye Diliskelesi maçı ise pazartesi akşamı Kavaklı Stadı’nda saat 19.15’te başlayacak.

Bugün 13:54 TSİ - Spor

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