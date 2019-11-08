Belediye Derincespor’da kanat oyuncusu Emre Turgut ameliyat oldu. Sağ omzunda oluşan yırtıktan dolayı Derince Sopalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçiren Emre’yi teknik ekip ve futbolcular ziyaret etti. Sarı Lacivertli kulüp futbolcusuna geçmiş olsun derken ameliyatı yapan Op. Dr. Alper Gültekin ile hocamıza ve Uzman Dr. Ulaş Serarslan’a teşekkür etti.
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Geçmiş olsun Emre Turgut!..
Belediye Derincespor’da kanat oyuncusu Emre Turgut ameliyat oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz