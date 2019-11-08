Geçmiş olsun Emre Turgut!..

Belediye Derincespor’da kanat oyuncusu Emre Turgut ameliyat oldu. Sağ omzunda oluşan yırtıktan dolayı Derince Sopalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçiren Emre’yi teknik ekip ve futbolcular ziyaret etti. Sarı Lacivertli kulüp futbolcusuna geçmiş olsun derken ameliyatı yapan Op. Dr. Alper Gültekin ile hocamıza ve Uzman Dr. Ulaş Serarslan’a teşekkür etti.