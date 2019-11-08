İlimtepe Kullar’da 2 kadro dışı!..

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Bölgesel Amatör Lig 10. Grup takımlarından İlimtepeKullarspor’da iki futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldı. Antrenmanda tartışan sağ bek Tayyip Talha Mutlu ve orta saha oyuncusu Emir Subaykan, yönetim kurulunun kararı ile kadro dışı kaldı.