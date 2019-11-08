U.14 Ligi’nde 37 maç oynanacak

Yaklaşık 1.5 Ay önce başlayan U.14 Futbol ligi futbol maçları tüm hızı ile devam ediyor. Her geçen haftalar karşılaşmalar bol gollü geçerken 12 hafta maçları bu gün 21 statta toplam 37 maç oynanacak Elit Ligi ve U.14 Ligi maçları lider olan takımlar zorlu maçlara çıkacak.Bu gün ve gelecek hafta arasında, Salı Çarşamba ve Perşembe günü maçlar devam edecek.Bu gün maçlar saat 11.00 de başlayacak.