Yaklaşık 1.5 Ay önce başlayan U.14 Futbol ligi futbol maçları tüm hızı ile devam ediyor. Her geçen haftalar karşılaşmalar bol gollü geçerken 12 hafta maçları bu gün 21 statta toplam 37 maç oynanacak Elit Ligi ve U.14 Ligi maçları lider olan takımlar zorlu maçlara çıkacak.Bu gün ve gelecek hafta arasında, Salı Çarşamba ve Perşembe günü maçlar devam edecek.Bu gün maçlar saat 11.00 de başlayacak.
Bugün 14:17 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:19 TSİ
U.14 Ligi’nde 37 maç oynanacak
Yaklaşık 1.5 Ay önce başlayan U.14 Futbol ligi futbol maçları tüm hızı ile devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz