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Türkiye’nin akaryakıt ihtiyacını karşıladı

Tüpraş, yılın ilk 9 ayında üretim miktarını geçen yılın aynı dönemine göre %11 artırarak 21,2 milyon tona ulaştırdı

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Tüpraş, 2019 yılının 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Operasyonel verimlilik odaklı faaliyetlerini sürdüren Tüpraş, 2019’un ilk 9 ayında da Türkiye’nin akaryakıt ihtiyacının karşılanmasındaki sorumluluğunu başarıyla gerçekleştirdi. Yılın ilk yarısında İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nde gerçekleştirdiği planlı bakım ve iyileştirme duruşuna rağmen Tüpraş, bu yılın dokuz ayında üretim miktarını geçen yılın aynı dönemine göre %11 artırdı.

ÜRETİM MİKTARI

 Dokuz ayda toplam üretim tutarı 21,2 milyon ton olarak gerçekleşti. 2019 yılının 3. çeyreğindeki üretim miktarı ise 7,5 milyon ton oldu. Yılın 3. çeyreğinde, Tüpraş’ın yurt içi satış miktarı 6,4 milyon ton olurken, toplam satış miktarı 7,8 milyon tona ulaştı. 2019 yılının ilk dokuz aylık döneminde toplam satış miktarı ise 22,2 milyon ton olarak gerçekleşti.

 PETROL MALİYETLERİ

 Ham petrol fiyat ortalamasının geçen senenin aynı dönemine göre %18 düşmesinin etkisiyle, 2019 yılı 3. çeyrek satış hasılatı %23 azalarak 23 milyar TL olurken, 9 aylık satış hasılatı ise %7 artışla 68 milyar TL oldu.  3. çeyrekte rafinaj kârlılığı, küresel ekonomideki belirsizliklerin ve yavaşlama beklentilerinin talep üzerindeki olumsuz etkisi ve jeopolitik gelişmeler nedeni ile düşen ağır ham petrol arzı sonucu artan maliyetlerden olumsuz yönde etkilendi. Tüpraş’ın kullandığı ağır ham petrol maliyetlerindeki bu artışa ilave olarak yerli ham petrol fiyatlarına ek maliyet getiren yasal düzenlemenin olumsuz etkileri de rafinaj kârlılığının zayıf seyretmesine neden olan etkenler arasında yer aldı.  Buna ek olarak, geçen yıla göre artan doğalgaz maliyetleriyle yükselen operasyonel giderler ve finansman maliyetleri 2019 yılı 3. çeyreğinde 155 milyon TL net zarar kaydedilmesine neden oldu.

TÜPRAŞ, MEVZUAT

DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIR

 Tüpraş, yılın ilk 9 ayında, gelecek Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO) mevzuat değişikliğine hazırlık amacıyla bakım çalışmalarını başarıyla tamamladı. Tüpraş 1 Ocak 2020 itibarıyla devreye girecek olan IMO 2020 Regülasyon değişikliği öncesi en kompleks ünitelerini bakımdan geçirerek bu değişikliğe hazır hale gelmiş oldu.

RAFİNAJ VE LOJİSTİK

 Rafinaj ve lojistik için 9 aylık dönemde toplam 179 milyon Dolar yatırım harcaması gerçekleştiren Tüpraş, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de artan küresel rekabet gücüyle Türkiye ve bütün paydaşları için katma değer oluşturmaya devam edecek.

 

Bugün 14:38 TSİ - Ekonomi

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