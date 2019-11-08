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‘Unlu Eller’ hizmete açıldı

Unlu Eller Pastanesi, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarında hizmet vermeye başladı

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Arif Engin Kıvanç ve Serdar Dereli’nin açtığı Unlu Eller Pastanesi, kalitesiyle ve kusursuz hizmetini Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı Yıldız Apartmanı 3/B’de misafirleriyle buluşturacak. Açılışa Yağlı Güreş Altınkemer sahibi ve Devlet Sporcusu Ahmet Taşçı, Karamürsel Esnaf Odası Başkanı İsmail Aydın, esnaflar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER MEVCUT

Açılışını, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın gerçekleştirdiği Usta Eller Pastanesi, misafirlerine pasta, çikolata, lokum, dondurma, tatlı ve tuzlu lezzetlerin yanı sıra hediyelik ürün çeşitlerinde de hizmet verecek. Pastane, alışveriş sırasında ister soğuk ister sıcak içecek seçenekleri sunacak.

Bugün 14:40 TSİ - Ekonomi

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