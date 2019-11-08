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Hamidiye’de Kestane Festivali coşkusu

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen Gölcük Hamidiye Köyü Kestane Festivali’ne, kent protokolü ve vatandaşlar akın etti. Etkinliğe katılan Vali Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’a, Hamidiyeliler büyük ilgi gösterdi
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Festivale, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Hamidiye Mahalle Muhtarı Adem Bal, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

 “GÖSTERDİĞİNİZ SEVGİ VE İLGİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”

Hamidiye köyü sakinlerinin yakın ilgi gösterdiği Başkan Büyükakın, kendisine gösterilen sevgi nedeniyle Hamidiyelilere teşekkür ederken, “Ülkemizin ve kentimizin birliği için her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hamidiye Köyü Kestane Festivali hayırlı olsun. Kardeşliğimize olan katkısına burada bir kez daha şahit oldum. Devletimizin tüm kurumları ve yerel yönetimlerimizle birlikte sivil toplum teşkilatlarımızın temsilcileri de burada. Halkımızla olan birlikteliğimize çok önem veriyoruz. Vatandaşımızla hasbihal ederken, talep ve önerilerini de yerinde diniliyoruz” açıklamasını yaptı.

 “BUGÜN BİR KEZ DAHA GÖSTERDİLER”

Gölcük Hamidiye Köyü Kestane Festivali’nin geçmişin değerlerine sahip çıkma anlamında önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Gencimizden yaşlımıza kadar her insanımız kentimizin değerlerine ve dirliğine ne kadar sahip çıktıklarını bugün bir kez daha gösterdiler. Bizler hep birlikte Mutlu Şehir Kocaeli hedefine ulaşmada bu birlikteliklerin öneminin altını bir kez daha çizmek istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Programda konuşan Vali Hüseyin Aksoy da, Hamidiyelilerin ilgisine teşekkür etti.

 

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