Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:45 TSİ- Gündem G: Bugün 14:47 TSİ

İngiliz heyetten Hürriyet’e istihdam ve işbirliği ziyareti

İngiltere Türkiye Ticaret Elçisi Lord Janvrin, İstanbul Başkonsolosu Judith Slater ve Büyükelçilik Ticaret Ateşesi David Machin İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret ederek, özellikle kadın istihdamını arttırmak için görüş alışverişinde bulundu
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Şehirdeki yatırımların ve özellikle kadın istihdamının konuşulduğu ziyarette yatırım gelişmeleri, bu gelişmelerin önünde engel teşkil eden durumlar ve bu durumların nasıl ortadan kaldırılabileceği üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. İngiltere Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Janvrin, “Burada bulunma sebebim iki ülke arasında yatırımı arttırmak. Birçok fırsat var, bu bölgede hangi yönleri teşvik edeceğimizi arıyoruz. Türk işadamlarının İngiltere’ye gelmelerini ve yatırım yapmalarını aynı şekilde İngiltereli işadamlarının da Kocaeli’ye gelip nasıl yatırım yapacaklarına bakıyoruz. Bu kapsamda hem mecliste bulunmuş hem de şu anda şehri yöneten bir kadın yöneticiyle bu süreci yönetmek bizim için çok önemli. Çünkü biz kadınların her alanda olduğu gibi özellikle yönetim alanında da daha fazla yer almalarını istiyoruz.” dedi.

 “YATIRM PROJELRİ GELİŞTİRİYORUZ”

İngiltere Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Janvrin’i İzmit’te ağırlamanın kendilerini çok onurlandırdığını belirten İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet “E ticaret, uluslararası ticaret noktasında hamleler ve yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. Kocaeli bir sanayi bölgesi ve bundan dolayı da çevre kirliliği yoğun. Bu sebeple bacasız sanayi ve bunun üzerinden istihdam yaratacak alanlar, tabii ki ticaret üzerine de kafa yoruyoruz.  Bir yandan şehrimizdeki işsizlik sorununa çözüm yöntemleri ararken diğer yandan da özellikle kadınların iş hayatında daha fazla yer alması için elimizden geleni yapıyoruz. Kreş projemiz de bunlardan biri.  Mahallerde açmak istediğimiz kreşler sayesinde kadınlar gönülleri rahat şekilde kişisel gelişimlerine zaman ayırabilecekler ve iş hayatına adım atabilecekler.” dedi. 

Bugün 14:45 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez" mask
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez"
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı! mask
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı!
Kazı kazandan 200 bin lira kazandı! mask
Kazı kazandan 200 bin lira kazandı!
İYİ Parti İzmit, lösemiye dikkat çekti mask
İYİ Parti İzmit, lösemiye dikkat çekti
Pratisyen hekimden ‘5 dakika’ tepkisi mask
Pratisyen hekimden ‘5 dakika’ tepkisi
Gecekondular TOKİ’ye bağlanıyor mask
Gecekondular TOKİ’ye bağlanıyor
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Hat 200 kullananlara müjde! mask
Hat 200 kullananlara müjde!
Hayal Kahvesi baskın yedi! mask
Hayal Kahvesi baskın yedi!
İzmit’te sahte para krizi! mask
İzmit’te sahte para krizi!
Başvurmayan pişman olur! Geçmişe dönük iade alınabilir... mask
Başvurmayan pişman olur! Geçmişe dönük iade alınabilir...
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı! mask
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı!
Dilovası GEBKİM OSB'de yangın çıktı mask
Dilovası GEBKİM OSB'de yangın çıktı

GALERİ

İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
Karamürsel'de kan donduran olay! mask
Karamürsel'de kan donduran olay!
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu
 Elektronik sigara, sigaraya teşvik ediyor mask
 Elektronik sigara, sigaraya teşvik ediyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL