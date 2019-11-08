İngiliz heyetten Hürriyet’e istihdam ve işbirliği ziyareti

Şehirdeki yatırımların ve özellikle kadın istihdamının konuşulduğu ziyarette yatırım gelişmeleri, bu gelişmelerin önünde engel teşkil eden durumlar ve bu durumların nasıl ortadan kaldırılabileceği üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. İngiltere Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Janvrin, “Burada bulunma sebebim iki ülke arasında yatırımı arttırmak. Birçok fırsat var, bu bölgede hangi yönleri teşvik edeceğimizi arıyoruz. Türk işadamlarının İngiltere’ye gelmelerini ve yatırım yapmalarını aynı şekilde İngiltereli işadamlarının da Kocaeli’ye gelip nasıl yatırım yapacaklarına bakıyoruz. Bu kapsamda hem mecliste bulunmuş hem de şu anda şehri yöneten bir kadın yöneticiyle bu süreci yönetmek bizim için çok önemli. Çünkü biz kadınların her alanda olduğu gibi özellikle yönetim alanında da daha fazla yer almalarını istiyoruz.” dedi.

“YATIRM PROJELRİ GELİŞTİRİYORUZ”

İngiltere Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Janvrin’i İzmit’te ağırlamanın kendilerini çok onurlandırdığını belirten İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet “E ticaret, uluslararası ticaret noktasında hamleler ve yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. Kocaeli bir sanayi bölgesi ve bundan dolayı da çevre kirliliği yoğun. Bu sebeple bacasız sanayi ve bunun üzerinden istihdam yaratacak alanlar, tabii ki ticaret üzerine de kafa yoruyoruz. Bir yandan şehrimizdeki işsizlik sorununa çözüm yöntemleri ararken diğer yandan da özellikle kadınların iş hayatında daha fazla yer alması için elimizden geleni yapıyoruz. Kreş projemiz de bunlardan biri. Mahallerde açmak istediğimiz kreşler sayesinde kadınlar gönülleri rahat şekilde kişisel gelişimlerine zaman ayırabilecekler ve iş hayatına adım atabilecekler.” dedi.