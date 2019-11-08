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Söğüt: Bizim tek gündemimiz Körfez

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kent dinamiklerini makamında ağırlamayı sürdürüyor. Başkan Söğüt, “Bizim tek gündemimiz Körfez. Kentimizin tüm dinamikleri ile şehrimizi daha iyiye, daha güzele ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz” dedi
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Başkan Söğüt geçtiğimiz günlerde, Kocaeli Liman Başkanı Murat Akpınar, Derince Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, Körfez Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz ve yönetimi, Körfez Tapu Müdürlüğüne yeni atanan Feyfik Palabıyık ve Müdür Yardımcısı Sadık Kahraman ile İzgaz Genel Müdür Yardımcısı Sinan Temur ve İdari Koordinatör Onur Dural’ı makamında ağırladı. Başkan Söğüt, ziyaretlerden dolayı teşekkür etti.

 BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDEYİZ

Ziyaretlerde karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, Başkan Şener Söğüt, “Tek gündemimiz Körfez. Hep birlikte şehrimizi daha iyiye, daha güzele ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye, destekleriyle bizlere güç veren hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Söğüt, ziyaretlerin kendisini mutlu ettiğini de ifade etti.

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