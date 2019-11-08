Cahit Elginkan A.L. ‘Bir Umut da Sen Ol’ dedi

Bu yıl ikincisi gerçekleşen projede öğrenciler yine tek yürek oldu. Umut Ekibi adıyla çalışmalarını hayata geçiren öğrenciler başta Okul Müdürü Atilla Demir ve rehber öğretmenleri Arzu Gürlek olmak üzere tüm öğretmenlerinden destek aldı. Bir hafta süren projenin ilk günü seminerle geçti ve LÖSEV yetkilileri tarafından okul öğrencileri konuyla ilgili bilgilendirildi. Ardından da kurulan stantlarda LSV dükkân ürünlerinin satışı yapıldı. Bu stantlarda öğrencilerin hazırladığı yiyecekler de yer aldı. LÖSEV’e yardım amaçlı düzenlenen, farkındalık yaratan bu projenin geleneksel olarak devam edeceği belirtildi.