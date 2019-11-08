Bu yıl ikincisi gerçekleşen projede öğrenciler yine tek yürek oldu. Umut Ekibi adıyla çalışmalarını hayata geçiren öğrenciler başta Okul Müdürü Atilla Demir ve rehber öğretmenleri Arzu Gürlek olmak üzere tüm öğretmenlerinden destek aldı. Bir hafta süren projenin ilk günü seminerle geçti ve LÖSEV yetkilileri tarafından okul öğrencileri konuyla ilgili bilgilendirildi. Ardından da kurulan stantlarda LSV dükkân ürünlerinin satışı yapıldı. Bu stantlarda öğrencilerin hazırladığı yiyecekler de yer aldı. LÖSEV’e yardım amaçlı düzenlenen, farkındalık yaratan bu projenin geleneksel olarak devam edeceği belirtildi.
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Cahit Elginkan A.L. ‘Bir Umut da Sen Ol’ dedi
İzmit Serdar Mahallesi, Cem Aydın İlkin Sokak’ta bulunan Cahit Elginkan Anadolu Lisesi, LÖSEV’e yardım amaçlı “Bir Umut da Sen Ol” isimli projeyi bu yıl da hayata geçirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz