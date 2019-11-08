Kızılay’a bağışa plaketli teşekkür

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Körfez Emlak Konut İmam Hatip Lisesi Meslek Dersi Öğretmenin Havva Kesimoğlu ve öğrencileri; Körfez Tütünçiftlik Sahili'nde bir araya gelerek; piknik yaptı.

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Körfez Emlak Konut İmam Hatip Lisesi Meslek Dersi Öğretmenin Havva Kesimoğlu ve öğrencileri;  Körfez Tütünçiftlik Sahili'nde bir araya gelerek; piknik yaptı. Piknikte eğlenceli saatler geçiren öğrenciler, güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşadılar.   Sosyal ve kültürel etkinliklerde ki aktif çalışmalarıyla tanınan okul öğretmeni Havva Kesimoğlu, fırsat buldukça öğrencilere yönelik dinlendirici ve eğlendirici programlar düzenleyerek, öğrencilerin enerji depolamasını sağlıyor. Tütünçiftlik sahil bölgesinde bir araya gelen öğrenciler; güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. Sabahın erken saatlerinde başlayan piknik ve eğlence etkinliği akşamın ilerleyen saatine kadar devam etti.

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