Yazar Özel, Seymenli öğrencilerle buluştu

Seymen Koleji Türk Dili ve Edebiyatı zümresinin düzenlediği yazar söyleşili kitap etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlik kapsamında Seymenli öğrenciler, yazdığı birçok kitapla tanıdığımız ve Dil Derneği Başkanlığı görevini yürüten yazar Sevgi Özel ile bir araya geldi. Okul konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte 7. Sınıf öğrencileri, yazarla keyifli bir söyleşi gerçekleştirdiler.

BENİM ATATÜRK’ÜM

Seymenli öğrencilerin severek okudukları “Benim Atatürk’üm” kitabını, Atatürk’ü ve Türkçeyi kullanmanın önemini konu alan söyleşide Sevgi Özel birikimlerini öğrencilerle paylaşarak öğrencilerin sorularını yanıtladı. Özel, Seymen Eğitim Kurumlarının “Türkçe” konusunda gösterdiği hassasiyeti kutladı.