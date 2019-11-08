Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:50 TSİ- Yaşam G: Bugün 14:52 TSİ

Yazar Özel, Seymenli öğrencilerle buluştu

Seymen Koleji Türk Dili ve Edebiyatı zümresinin düzenlediği yazar söyleşili kitap etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

mask
Haber albümü için resme tıklayın

Seymen Koleji Türk Dili ve Edebiyatı zümresinin düzenlediği yazar söyleşili kitap etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlik kapsamında Seymenli öğrenciler, yazdığı birçok kitapla tanıdığımız ve Dil Derneği Başkanlığı görevini yürüten yazar Sevgi Özel ile bir araya geldi.  Okul konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte 7. Sınıf öğrencileri, yazarla keyifli bir söyleşi gerçekleştirdiler.

BENİM ATATÜRK’ÜM

Seymenli öğrencilerin severek okudukları “Benim Atatürk’üm” kitabını, Atatürk’ü ve Türkçeyi kullanmanın önemini konu alan söyleşide Sevgi Özel birikimlerini öğrencilerle paylaşarak öğrencilerin sorularını yanıtladı. Özel, Seymen Eğitim Kurumlarının “Türkçe” konusunda gösterdiği hassasiyeti kutladı.

Bugün 14:50 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Emlakçı Levent Sezgin vefat etti mask
Emlakçı Levent Sezgin vefat etti
Derince Meydanı’na Atatürk büstü mask
Derince Meydanı’na Atatürk büstü
Orman Mühendisleri yemekte buluştu mask
Orman Mühendisleri yemekte buluştu
Gümrük Müdürlüğü Tavşıncıl’a taşındı mask
Gümrük Müdürlüğü Tavşıncıl’a taşındı
‘Unlu Eller’ hizmete açıldı mask
‘Unlu Eller’ hizmete açıldı
KOTKO kongreye gitti mask
KOTKO kongreye gitti
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Hat 200 kullananlara müjde! mask
Hat 200 kullananlara müjde!
Hayal Kahvesi baskın yedi! mask
Hayal Kahvesi baskın yedi!
İzmit’te sahte para krizi! mask
İzmit’te sahte para krizi!
Başvurmayan pişman olur! Geçmişe dönük iade alınabilir... mask
Başvurmayan pişman olur! Geçmişe dönük iade alınabilir...
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı! mask
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı!
Dilovası GEBKİM OSB'de yangın çıktı mask
Dilovası GEBKİM OSB'de yangın çıktı

GALERİ

İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
Karamürsel'de kan donduran olay! mask
Karamürsel'de kan donduran olay!
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu
 Elektronik sigara, sigaraya teşvik ediyor mask
 Elektronik sigara, sigaraya teşvik ediyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL