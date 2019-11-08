İlgi Çocuk Tıp’tan LÖSEV’e destek

Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi’nin tüm doktor ve personelinin destek verdiği kampanya önceki gün hastane binasında gerçekleştirildi. Tıp Merkezi’nden hizmet alan tüm çocukların katıldığı etkinlik için büyük beyaz bir çarşaf asıldı. Her çocuk farklı renk boyalarla kendi el izini çıkararak çarşafa bıraktı. Çocuklar, doktor ve personelle birlikte kendi el izlerini beyaz çarşafa bırakırken ebeveynler LÖSEV’in kuruma bıraktığı bağış kutusuna bağışta bulundular.

GÖNÜLLÜ DESTEK

Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi Halkla İlişkiler Müdürü Esra Altaş; “Amacımız, küçük yüreklerin kendi kardeşleri için bir eylem gerçekleştirmeleri ve aileler için de farkındalık sağlayabilmekti. Bugün kuruma gelen tüm çocuklarımız ve ailelerimizin bize gönüllü destek vermeleri bizi de çok mutlu etti. Hepsi hem çok sevindi hem bu tür organizasyonların devamını istedi. Ayrıca bize destek veren tüm doktor ve personelimize çok teşekkür ederim” dedi.