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Kentsel dönüşüme Gölcük damgası

İstanbul’da düzenlenen büyük prestiji olan “6. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi”nde, Yeni Sanayi Sitesi ve Sivri Tepe Projesi’yle Gölcük Belediyesi iki ödül birden aldı

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Fairmont Quasar Hotel İstanbul’da gerçekleştirilen kongreye katılan Gölcük Belediyesi, değerlendirmelerin ardından Yeni Sanayi Sitesi projesiyle “En İyi Sanayinin Uzaklaştırılması Dönüşüm Projesi Geliştiren ve Uygulayan Belediye ” ve Denizevler Mahallesi’nin taşınması için hayata geçirilen Sivri Tepe Konut Projesiye “En İyi Rezerv Alan İlan Eden ve Riskli Alandan Transfer Sağlayan ve Uygulayan Belediye” ödüllerini kazandı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer kongreye katılarak ödülleri aldı. Kongrede sunum da yapılarak, kentsel dönüşüm ile ilgili Gölcük’te hayata geçen projeler hakkında bilgi verildi.

 “KENTSEL DÖNÜŞÜM BİR FIRSATTIR”

Kongrede kazanılan ödüllerin ardından konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “17 Ağustos 1999’daki depremden sonra afet riskinin oluştuğu yerlerde, 6306 sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşümün yapılmasının şart olduğu ortaya çıktı. Kentin temel unsuru insandır. İnsanımızın hayatının korunabilmesi bizim temel amacımızdır. Uzun yıllar boyunca göçle, ekonomik zorluklar nedeniyle ve yasaların tam anlamıyla uygulanamasından kaynaklı oluşan çarpık kentleşmenin ortadan kaldırılabilmesi için, kentsel dönüşüm bir fırsattır.

 “İNSAN HAYATINI KORUMAK İÇİN”

Kentsel dönüşüm aslında sadece bu çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırıp binaların sağlamlaşmasını sağlamıyor, insanların hayatını, gelecek nesillerimizin de korunmasını sağlıyor. Uzmanların söylediğine göre beklenen bir İstanbul depremi var. Bu depremle ilgili alınması gereken tedbirler sadece İstanbul’u ilgilendirmiyor. 17 Ağustos Depremi’ni yaşamakla birlikte Kocaeli muhtemel depremden yine etkileneceğinden, bizim de tedbirler almamız gerekiyor. Bu kapsamda da kentsel dönüşüm özellikle insan hayatını korumak için yapmamız gereken bir çalışmadır.” ifadelerini kullandı.

 PROJELERLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

“Gölcük’te 17 Ağustos Depremi7nden sonra yapılan önemli çalışmalar var” diyen Başkan Sezer, “Başlanan ve bitirilen burada ödül kazandığımız iki kentsel dönüşüm çalışmamız var. Birisi sanayi sitesinin bulunduğu alanda yapılan kentsel dönüşüm, diğeri de Denizevler Mahallesi’nde yapılan kentsel dönüşüm. Deprem sonrasında Denizevler Mahallemizde oluşan çökme nedeniyle bölgede bulunan konutların Sivritepe bölgesindeki rezerv alana taşınması planlandı. Projede son aşamaya gelindi. Kuralar çekildi. En geç yılbaşına kadar da taşınma işlemi tamamlanacak. Bizim aslında çarşı merkezinde kentsel dönüşümü gerçekleştirmemiz zaruri. Çarşı merkezle alakalı olarak çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Büyük yol kat ettiğimizi söyleyebilirim” dedi.

 BAŞKAN ELLİBEŞ’E TEŞEKKÜR ETTİ

Bugün bizim için gurur duyduğumuz bir gün. Gölcük Belediyemiz iki kentsel dönüşüm projemizle 6. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi kapsamında oluşturulan değerli isimlerin yer aldığı jüri tarafından ödüllere layık görüldü. Sivritepe ve Yeni Sanayi Sitesi projelerinin gerçekleşmesinde ve bu ödülleri kazanmamızda büyük emeği olan geçmiş dönem belediye başkanımız, şu an AKP Kocaeli İl Başkanımız Mehmet Ellibeş’e ve bu projelerde emeği olan belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ederim” dedi.

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