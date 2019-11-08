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CHP Gölcük, lösemiye dikkat çekti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel yaptığı açıklamada, lösemili çocuklar için Gölcük’te eğitim arazisi tahsis edilmesi önerisini sunarken, lösemili çocuklara farkındalık oluşturmak için yönetimiyle beraber maske taktı

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Başkan Gürel, açıklamasında, ‘2-8 Kasım “Lösemili Çocuklar Haftası. Minicik bedenlerde olan kocaman yüreklerin sevgi ile kucaklaşacağı, toplumsal farkındalığın oluşturulacağı bir haftadır. Lösemi bir kan hastalığıdır ve kan hücrelerimizin yapım yeri olan kemik iliğinde ortaya çıkar. Son yıllarda lösemi vakalarında artış olmakta ve özellikle bebekler ile 3 yaşın altındaki çocuklarda yoğunlaşmaktadır. Erken teşhis önemlidir. Onların küçücük bedenlerinde atan kocaman yüreklerine verilecek en büyük hediye sevgidir” dedi.

 “EĞİTİM ARAZİSİ TAHSİS EDELİM”

Başkan Gürel, “ Çocukların, sanatçıdan, sporculara, politikacıdan, bürokratlara kadar duyarlı insan olan herkesin yoğun sevgisine, ilgisine ihtiyaçları var. Sözde değil gerçekte verilecek sevgi, gösterilecek ilginin on binlerce lösemili ve kanserli çocuğumuzun hayatını kurtaracağına inanıyoruz. Bütün çocukların lösemi olmaması için bol oksijene ve spor yapmaya ihtiyacı var. Neden her yeri betonlaştırıp ağaçları kesiyoruz? Çocuklar için neden daha yeşil, daha fazla oyun alanları, parklar bahçeler yapmıyoruz? Bunun için bir farkındalık da Gölcük’te yapalım. Bunun için yeşil bir alan içinde LÖSEV’e eğitim arazisi tahsisi yaparak bize anaokulu-ilk-orta-lise binası yapmasına vesile olalım” dedi.

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