“Lösemi değil iyilik bulaşıcıdır”

İl Başkanı Şanbaz Yıldız yaptığı açıklamada, “Lösemili çocuklar, tedavileri devam ederken çevreden mikrop kapmamak adına, özellikle kamusal alanlarda maske kullanmaktadır. Maskelerini takmalarının sebebinin mikroplardan korunmak olduğunu ve löseminin değil İYİLİK ve SEVGİNİN bulaşıcı olduğunu vurguluyoruz. Tüm dünyada ve Türkiye'de hasta olan tüm kanser savaşçılarına şifalar diliyor, bir an önce iyileşmelerini temenni ederek sağlıklı ve mutlu nesillerle geleceğe uzanmayı ümit ediyoruz” dedi.