AKP’li gençler lösemili çocukları unutmadı

AKP’li gençler, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda Lösemi hastalığına dikkat çekip, farkındalık yaratmak amacıyla yürüyüş yolu üzerinde kurudukları stantta maske dağıttılar. İzmit Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ve tüm yöneticilerin de maske taktığı etkinliğe vatandaşlar da destek verdi. Dağıtılan maskelerin üzerine, Lösemi hastalığına dikkat çekme amaçlı sosyal mesajlar yazıldı. Gerçekleşen etkinlikte konuşan Başkan Çağlayan, “Standımızda 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda Lösemi hastalığına dikkat çekmek istedik” dedi.