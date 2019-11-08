AKP’li gençler, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda Lösemi hastalığına dikkat çekip, farkındalık yaratmak amacıyla yürüyüş yolu üzerinde kurudukları stantta maske dağıttılar. İzmit Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ve tüm yöneticilerin de maske taktığı etkinliğe vatandaşlar da destek verdi. Dağıtılan maskelerin üzerine, Lösemi hastalığına dikkat çekme amaçlı sosyal mesajlar yazıldı. Gerçekleşen etkinlikte konuşan Başkan Çağlayan, “Standımızda 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda Lösemi hastalığına dikkat çekmek istedik” dedi.
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AKP’li gençler lösemili çocukları unutmadı
AKP'li gençler, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda Lösemi hastalığına dikkat çekip, farkındalık yaratmak amacıyla yürüyüş yolu üzerinde kurudukları stantta maske dağıttılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz