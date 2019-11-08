İşeri, Harf İnkılabı’nın yıldönümünü kutladı

CHP Gölcük İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri, Harf İnkılabı’nın yıldönümü hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan İşeri, ‘’1 Kasım 1928’te Latin esasından alınan harfleri ‘’Türk Harfleri’’ adıyla 1352 sayılı kanunla kabul edilmiştir. Yazı dilinde kullanılan Arap harflerinin yerine Türk harflerinin alınmasını ifade eden Harf Devrimi yapılmıştır. 1-7 Kasım arası ‘’ Türk Harf Devrimi ‘’ olarak kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk, Türk alfabesinin kabulü ile çağdaş uygarlığa giden yolu Türk Milletine açmış Türk Kültürünü evrenselliğe götürecek adımların en büyüğünü atmıştır. Modern eğitim ve öğretimin gelişmesini sağlayan okuryazarlığın önündeki en büyük engeli kaldıran Harf Devriminin 91. Yıldönümünü kutluyor, Atamızı saygı ve şükranla anıyoruz’ dedi.