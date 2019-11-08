Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, parti binasında önemli açıklamalarda bulundu. Çakır, yaptığı açıklamada, “2020 Şubat ya da Mart ayında kongremiz olacak. Genel Merkezimiz hangi tarihi isterse bizler ona uyacağız. Kongrede İlçe Başkanlığı’na yeniden adayım. Gerçekleştireceğimiz kongremizin ülkemize ilçemize ve partimize hayırlı olmasını diliyorum. Aldığımız karar neticesinde il başkanımız ve 12 ilçe başkanımız kongrelerimizde yeniden aday olacağız” dedi.
Bugün 15:07 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:09 TSİ
Bilal Çakır yeniden aday
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, parti binasında önemli açıklamalarda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz