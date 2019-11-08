Bilal Çakır yeniden aday

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, parti binasında önemli açıklamalarda bulundu. Çakır, yaptığı açıklamada, “2020 Şubat ya da Mart ayında kongremiz olacak. Genel Merkezimiz hangi tarihi isterse bizler ona uyacağız. Kongrede İlçe Başkanlığı’na yeniden adayım. Gerçekleştireceğimiz kongremizin ülkemize ilçemize ve partimize hayırlı olmasını diliyorum. Aldığımız karar neticesinde il başkanımız ve 12 ilçe başkanımız kongrelerimizde yeniden aday olacağız” dedi.