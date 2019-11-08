Medişoğlu’dan, organ bağışı çağrısı

Gölcük İlçe Sağlık Müdürü Dr. M. Sabri Medişoğlu 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası münasebetiyle yaptığı açıklamada, “Bağışlanan her organ filizlenen yeni bir candır” dedi. 3-9 Kasın Organ ve Doğu Bağışı Haftası münasebetiyle Anıtpark’ta açılan stant ve kurumlara yapılan ziyaretlerle organ bağışının önemini vatandaşlara aktardıklarını ifade eden Gölcük İlçe Sağlık Müdürü Dr. M. Sabri Medişoğlu organ ve doku bağışı hakkında verdiği bilgide, “Kişi hayatta iken, tıbben yaşam sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin verilmesine organ bağışı denir. 18 yaşını dolduran akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışı yapabilir. Siz de organlarınızı bağışlayarak bir cana umut olabilirsiniz” dedi.