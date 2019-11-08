Karamürsel’in Kızderbent Mahallesi’nde önceki gün aniden fenalaşan Hilmi Başsoyel (57), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Başsoyel’in ölmeden bir gün önce ıspanak yediği öğrenilince, ölümünün ıspanaktan zehirlenmesinden olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Yapılan otopside Başsoyel’in kalp krizinden öldüğü açıklandı.
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Hilmi Başsoyel'in ölüm nedeni belli oldu
Karamürsel’in Kızderbent Mahallesi’nde önceki gün aniden fenalaşan Hilmi Başsoyel (57), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz