CHP'de büyük yarış başladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında partinin 37'nci Olağan Kurultay takvimi belirlendi. Takvime göre 8 Kasım-1 Aralık 2019 arasında mahalle delegeleri seçimi, 14 Aralık 2019-27 Ocak 2020 arasında ilçe kongreleri, 3 Şubat-2 Mart 2020 arasında da il kongreleri gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısıyla 52 mahallenin delege seçim takvimini açıklayan İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar seçimlerin mahallelerde olacağını ifade etti. Köy delege seçimlerinin ise 25 Kasım-29 Kasım tarihlerinde yapacaklarını bildiren Çakar, “Bazı mahallerle de iki ve üç liste olabilir” dedi.

İZMİT DELEGE SEÇİM TAKVİMİ:

09 Kasım Cumartesi: Kadıköy 10.00-11.00, Yenidoğan 10.00-11.00, Gündoğdu 10.00-11.00, Cedit 11.00-12.00, Tepeköy 13.00-14.00, Malta 14.00-15.00, Ayazma 14.00-15.00, Yeşilova 16.00-17.00, Körfez 16.00-17.00, Sanayi 16.00-17.00; 10 Kasım Pazar: Gültepe 11.00-12.00, Veliahmet 11.00-12.00, Erenler 11.00-12.00, Mehmet Ali Paşa 11.00-12.00 Akmeşe Atatürk 12.00-13.00 Akmeşe Cumhuriyet 12.00-13.00, 28 Haziran 12.00-14.00, Kabaoğlu 13.00-14.00, Yenimahalle 15.00-17.00 Gültepe Fatih 15.00-16.00; 16 Kasım Cumartesi: Kuruçeşme Fatih 10.00-11.00, Kocatepe 10.00-11.00, Doğan 11.00-12.00, Hatipköy 11.00-12.00, Akpınar 12.00-13.00 , Hacıhasan 10.00-11.00, Karabaş 14.00-15.00, Tüysüzler 16.00-17.00, Akarca 13.00-14.00, Fevzi Çakmak 13.00-14.00, Cumhuriyet 13.00-14.00, 17 Kasım Pazar: Alikahya Atatürk 10.00-11.00 Alikahya Merkez 10.00-11.00, Alikahya Fatih10.00-11.00, Karadenizliler 10.00-11.00 Cumhuriyet 12.00-13.00, Topçular 10.00-11.00 Turgut 13.30-14.30, Zabıtan 12.00-14.00, Terzibayırı 13.00-15.00, Şirintepe 15.00-.17.00

18 Kasım Pazartesi: Tepecik 11.00-12.00, 19 Kasım Salı: Çukurbağ 12.00-13.00, Akçakoca 15.00-16.00, 20 Kasım Çarşamba: Ömerağa 11.00-12.00, Kemalpaşa 11.00-12.00, 21 Kasım Perşembe Hacıhızır 11.00-12.00, 23 Kasım Cumartesi Bekirdere 10.00-12.00, Tavşantepe 12.00-14.00, Serdar 12.00-13.00, Yenişehir 15.00-17.00, 24 Kasım Pazar Kozluk 11.00-12.00, Yahyakaptan 14.00-16.00, Orhan 11.00-13.00

Körfez’de ise ilçe delege seçim takvimi 9 Kasım-17 Kasım tarihleri arasında 14.00-17. 00 saatleri arasında yapılacak. Sadece 9 Kasım’da kafe ve derneklerde yapılacak olan delege seçimleri 10 Kasım, 16 Kasım ve 17 Kasım tarihlerinde Körfez İlçe Binası’nda gerçekleşecek. Bir diğer yandan çoğunluk sağlanamadığı takdirde delege seçimleri bir hafta sonra aynı gün ve saatlerde tekrarlanacağı öğrenildi.

KÖRFEZ DELEGE SEÇİM TAKVİMİ:

9 Kasım Cumartesi: İlimtepe-Elmas Kıraathanesi, Agah Ateş- Çınaraltı Kafe, 17 Ağustos Çınaraltı Kafe, Kışladüzü-Malatyalılar Derneği, Yukarı Hereke- Malatyalılar Derneği, Cumhruriyet-Malatyalılar Derneği, Hacı Akif- Malatyalılar Derneği, 10 Kasım Pazar (İlçe binası): Fatih, Güney, Çamlıtepe, Yavuz Sultan Selim, Kuzey, Esentepe, 16 Kasım Cumartesi: Köyler, 17 Kasım Cumartesi: Mimar Sinan, Hacı Osman, Atalar, Kirazlıyalı, Yeniyalı, Barbaros.

KARTEPE DELEGE SEÇİM TAKVİMİ:

Kartepe’de delege seçim takvimi bugün itibariyle başladı. 24 Kasım Pazar gününe kadar sürecek olan seçimler hem ilçe binasında hem de çeşitli kafe ve kıraathanelerde gerçekleşecek. Takvime göre bugün (8 Kasım) Ertuğrul Gazi, Dumlupınar Serinlik, Sultaniye, Pazarçayırı, Karatepe 13.00-16.00 saatleri arasında CHP Kartepe İlçe Binası’nda gerçekleşecek. 9 Kasım Cumartesi: Ataşehir 14.00-17.00 Ataşehir AVM Cafe Life, 10 Kasım Pazar: Uzunbey, Uzunçiftlik, Emekevler 13.00-16.00, 11 Kasım Pazartesi: Ketenciler, Uzuntarla, İbrikdere13.00-16.00, 12 Kasım Salı: Suadiye, Çepni, Şevkatiye, Ş.Sulhiye,13 Kasım Çarşamba: İstasyon, Köseköy, F.S.M, 14 Kasım Perşembe: Maşukiye, Acısu, Nusretiye, Balaban ve 15 Kasım Cuma Sarımeşe, Rahmiye, Arslanbey 13.00-16.00 saatleri arasında ilçe binasında gerçekleşecek. 16 Kasım Cumartesi: Havluburun 12.00-14.00 Özenç Kıraathanesi, Eşme, E.Ahmediye 15.00-17.00 Salon Eşme, 17 Kasım Pazar: Ataevler 14.00-18.00 Bayram Kıraathanesi yanı, 24 Kasım Pazar: Derbent 15.00-18.00 İnci Kafe.

DARICA’DA 2 GÜN

Darıca İlçe Başkanı Gürer Yıldırım delege seçimleri hakkında, “17’sinde de delege seçimi için sandık koyacağız. Çoğunluk sağlanamayan mahalle olursa 24 Kasım’da seçimi tekrarlayacağız. 15 Aralık’ta ise ilçe kongresini yapacağız. 14 mahallenin 6’sında Cumartesi günü, geri kalanında da Pazar günü yapacağız” dedi.

Açıklanan listeye göre Darıca’da 10 Kasım tarihinde saat 17.00’de İlçe Binası, Bayramoğlu-Pirireis Mahalle Temsilciliği, Merkez Mahalle Temsilciliği, Emek Mahalle Temsilciliği, Fevzi Çakmak Mahalle Temsilciliği, Kazım Karabekir Mahalle Temsilciliği ve Nenehatun Mahalle Temsilciliğinde delege belirleme toplantısı gerçekleştirilecek. 17 Kasım tarihinde saat 13.00-17.00 saatleri arasında Abdi İpekçi Mahallesi Fevzi Çakmak Mahalle Temsilciliği’nde, Bağlarbaşı Mahallesi İlçe Binası’nda, Bayramoğlu Mahallesi Bayramoğlu-Pirireis Mahalle Temsilciliği’nde, Cami Mahallesi Merkez Mahalle Temsilciliği’nde, Emek Mahallesi Emek Mahalle Temsilciliği’nde, Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Mahalle Temsilciliği’nde, Kazım Karabekir Mahallesi Kazım Karabekir Mahalle Temsilciliği’nde, Nenehatun Mahallesi Nenehatun Mahalle Temsilciliği’nde, Osmangazi Mahallesi Emek Mahalle Temsilciliği’nde, Pirireis Mahallesi Bayramoğlu-Pirireis Mahalle Temsilciliği’nde, Sıra Söğütler Mahallesi Nenehatun Mahalle Temsilciliği’nde, Yalı MahallesiMerkez Mahalle Temsilciliği’nde, Yeni Mahalle Merkez Mahalle Temsilciliği’nde, Zincirlikuyu Mahallesi Merkez Mahalle Temsilciliği’nde olacak. Çoğunluk sağlanamazsa 24 Kasım tarihinde aynı saatler arasında 2’nci tur yapılacak.

KANDIRA’DA TAKVİM BELLİ OLDU

Kandıra’da 8 Kasım-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan delege seçimlerinde mahalleler belirlendi. 8 Kasım Cuma: Goncaaydın Mahallesi 10.00-11.00, Sepetçi Mahallesi 11.00-12.00, Hüdaverdiler Mahallesi 12.00-13.00, Kabuz Mahallesi 13.00-14.00, Gebeşler Mahallesi 14.00-15.00, Hacışeyh Mahallesi 15.00-16.00, Eğercili Mahallesi 16.00-17.00, Deliveli Mahallesi 17.00-18.00, 9 Kasım Cumartesi: Nasuhlar Mahallesi 10.00-11.00, Çalyer Mahallesi 11.00-12.00, Ağaçağli Mahallesi 12.00-13.00, Selametli Mahallesi 13.00-14.00, Çalca Mahallesi 14.00-15.00, Tatarahmet Mahallesi 15.00-16.00, Çakmaklar Mahallesi 16.00-17.00, Teksen Mahallesi 17.00-18.00

10 Kasım Pazar: Kabaağaç Mahallesi 10.00-11.00, Safalı Mahallesi 11.00-12.00, Bollu Mahallesi 12.00-13.00, Çalköy Mahallesi 13.00-14.00, Doğancalı Mahallesi 14.00-15.00, Kızılcapınar Mahallesi 15.00-16.00, Kerpe Mahallesi 16.00-17.00, Dabaköy Mahallesi 17.00-18.00. 11 Kasım Pazartesi: Duraçalı Mahallesi 10.00-11.00, Özbey Mahallesi 11.00-12.00, Duraklı Mahallesi 12.00-13.00, Pınardüzü Mahallesi 13.00-14.00, Pınarlı Mahallesi 14.00-15.00, Yağcılar Mahallesi 15.00-16.00, Avdan Mahallesi 16.00-17.00, Akıncı Mahallesi 17.00-18.00, 12 Kasım Salı: Akçaova Mahallesi 10.00-11.00, Hediyeli Mahallesi 11.00-12.00, Balaban Mahallesi 12.00-13.00, Hacılar Mahallesi 13.00-14.00, Çerçili Mahallesi 14.00-15.00, Beylerbeyi Mahallesi 15.00-16.00, Antaplı Mahallesi 16.00-17.00, Merkez Erikli Mahallesi 17.00-18.00.

13 Kasım Çarşamba: Hacımazlı Mahallesi 10.00-11.00, Bağırganlı Mahallesi 11.00-12.00, Kocakaymaz Mahallesi 12.00-13.00, Elmacık Mahallesi 13.00-14.00, Kaymazkazerikli Mahallesi 14.00-15.00, Ahmet hacılar Mahallesi 15.00-16.00, Terziler Mahallesi 16.00-17.00, Pirceler Mahallesi 17.00-18.00. 14 Kasım Perşembe: Akçekese Mahallesi 10.00-11.00, Çakırcali Mahallesi 11.00-12.00, Sarnıçlar Mahallesi 12.00-13.00, Dalca Mahallesi 13.00-14.00, Beyce Mahallesi 14.00-15.00, Şeret sungur Mahallesi 15.00-16.00, Öğümce Mahallesi 16.00-17.00, Balcı Mahallesi 17.00-18.00. 15 Kasım Cuma: Esentepe Mahallesi 10.00-11.00, Kanatlar Mahallesi 11.00-12.00, İncecik Mahallesi 12.00-13.00, Seyitaliler Mahallesi 13.00-14.00, Sarıcaaeli Mahallesi 14.00-15.00, Süllü Mahallesi 15.00-16.00, Ferizli Mahallesi 16.00-17.00, Mancarlar Mahallesi 17.00-18.00.

16 Kasım Cumartesi: Sinan Bilallı Mahallesi 10.00-11.00, Döngelli Mahallesi 11.00-12.00, Yusufça Mahallesi 12.00-13.00, Topluça Mahallesi 13.00-14.00, Saraahmetler Mahallesi 14.00-15.00, Kırkarmut Mahallesi 15.00-16.00, Sucuali Mahallesi 16.00-17.00, Kaymaz Mahallesi 16.00-17.00, Ömerli Mahallesi 17.00-18.00, 17 Kasım Cumartesi: Selimköy Mahallesi 10.00-11.00, Hıdırlar Mahallesi 11.00-12.00, Mülküşehsuvar Mahallesi 12.00-13.00, Aletli Mahallesi 13.00-14.00, Sarıgazi Mahallesi 14.00-15.00, Pelitpınarı Mahallesi 15.00-16.00, Karlı Mahallesi 16.00-17.00, Bozburun Mahallesi 17.00-18.00.

18 Kasım Pazar: Lokmanlı Mahallesi 10.00-11.00, Akbal Mahallesi 11.00-12.00, Kurtyeri Mahallesi 12.00-13.00, Çamkonak Mahallesi 14.00-15.00, Babalı Mahallesi 15.00-16.00, Cebeci Mahallesi 16.00-17.00, Kefken Mahallesi 17.00-18.00, 23 Kasım Cumartesi: Aydınlık Mahallesi 10.00-18.00, Çarşı Mahallesi 10.00-18.00, 24 Kasım Pazar: Akdurak Mahallesi 10.00-18.00, Orhan Mahallesi 10.00-18.00.

4 İLÇEDE TOPLANTI SONRASI AÇIKLANACAK

Gölcük’te 11 Kasım’da başlayan seçim 28 Kasım’da bitiyor. Seçimler mahallelerde ve parti binasında olacak. Çayırova’da ise ilçe binasında 10 Kasım-17 Kasım tarihleri arasında seçim yapılacak. İlçe üyelerine bilgilendirme mesajı atıldığı listede ismi olan üyeler oylarını kullanabileceği öğrenildi. Karamürsel’de ise 15-16 Kasım tarihlerinde 12.00-16.00 saatleri arasında parti binasında olacağı açıklandı. Derince, Gebze’de bu akşam düzenlenecek olan toplantı sonrası açıklanması bekleniyor. Başiskele’de ise Cumartesi günü (9 Kasım) düzenlenecek toplantı sonrası açıklanacak. Dilovası’nda ise sürecin yapılacak toplantı sonrası belli olacağı öğrenildi.