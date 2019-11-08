Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey görevlendirme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından bir süre önce İzmit Bölge Koordinatörü olarak atanan Abdullah Köktürk ve Gölcük Koordinatörü olarak atanan Nihat Abiş'e yeni görevlendirmelerde bulunuldu. Buna göre Köktürk, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş.'nin yönetim kuruluna alınırken, Nihat Abişi ise İzmit Su Ananonim Şirketi'nin yönetm kuruluna getirildi. Gebze Bölgesinden sorumlu İbrahim Pehlivan'a ise herhangi bir görevlendirme yapılmadığı öğrenildi.
Abdullah Köktürk
Nihat Abiş
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Yorumlar
(1 )
Nurettin ozturk - Ballı kaymaklı işler ve maaşlar dağıtmaya devam,belediye başkanları var yardımcılar koordinatorler danışmanlar daha neler var neler yönetim kurulu üyelikleri...
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