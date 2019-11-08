FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Kocaeli’de devam eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul, Trabzon, Sakarya, Konya, Edirne ve Kahramanmaraş'ın aralarında olduğu toplam 7 ilde belirlenen adreslere sabah erken saatlerde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 5 Kasım’da operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ETKİN PİŞMANLIK

Gözaltına alınan şahıslar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 1’inin tutuklanmasına karar verilirken, 11 şüpheli ise ‘Etkin pişmanlık’tan faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan 3 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.