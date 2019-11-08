O ilçenin ulaşım sorunu mecliste

Başiskele'de ulaşım problemi yıllardır sıkıntı yaratıyor. İlçede yaşayanlar bu sıkıntılarının çözülmesi için uzun zamandır bekliyor. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Başiskelelilerin sıkıntısının giderilmesi için harekete geçti. Türkkan konuyu TBMM gündemine taşıyarak sıkıntıları konunun muhatabı olan bakanlığa iletti. Türkkan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması isteğiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Önergesinde; Kocaeli Başiskele’de ulaşımın ilçenin en önemli sorunlarından birisi olduğunu ifade eden Türkkan, Başiskele ile diğer ilçeler ve ilçedeki mahalleler arasında ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

ACİL ÇÖZÜM BEKLİYOR

Soru önergesinde ayrıca “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından bazı mahallelere araç verilmemesi birtakım aksaklıklara neden olmaktadır.” diye yazan Türkkan, bu nedenle Başiskele’de Taşıyıcılar Kooperatifleri vasıtasıyla sağlanan ulaşım hizmetlerinde vatandaşların karşı karşıya kaldığı bazı problemlerin de çözüm beklediğine dikkat çekti.

İŞTE O SORULAR:

1- Kocaeli Başiskele’nin en önemli sorunlarından biri olan ulaşım konusunda yeni birtakım düzenlemeler yapılması düşünülmekte midir? Bunlar nelerdir ve ne zaman uygulamaya konulacaktır?

2- Başiskele’den diğer ilçelere, diğer ilçelerden Başiskele’ye ayrıca Başiskele’de mahalleler arasında ulaşımın kolaylaştırılması için yeni bir ulaşım hattı planlaması düşünülmekte midir?

3- Kılıçarslan Mahallesi’ndeki yaklaşık 5.300 kişilik nüfusun 2 bini mahalledeki 15 sitede ikamet etmektedir. Bu sitelerde yaşayan insanlarımızın mahallelerine hizmet veren bir hat bulunmamaktadır.Kooperatif tarafından da araç yetersizliği nedeniyle olumsuz cevap verilmiştir. Bu mahallenin mağduriyetinin giderilmesi için herhangi bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir? Bu mahallede yaşayan vatandaşlarımız için araç verilecek midir?

4- Yeniköy’den Kullar’a gidecek bir hat oluşturulması düşünülmekte midir?

5- Altınkent, Barbaros, Sahil Mahalleleri otobüs yetersizliğinden yakınmakta, mesai bitiminde ve okul çıkışlarında büyük sıkıntı yaşamaktadır. Bu sıkıntıların giderilmesi için yeni birtakım düzenlemeler yapılması, bu mahallelerin sıkıntılarının giderilmesi için otobüs sayısının artırılması ve seferlerin sıklaştırılması düşünülmekte midir?

6- Başiskele’de ulaşım hizmetini sağlayan Taşıyıcı Kooperatifleri’nin araç sayılarının artırılması düşünülmekte midir?

7- Paşadağ Mahallesi’ne hizmet veren 207 No’lu hattın 2 saatte 1 olan sefer sayısının artırılması düşünülmekte midir?

8- Kullar’dan Köseköy girişine giden 699 No’lu hat öğrencileri okula götürene kadar çok uzun zaman geçmekte, öğrenciler çoğunlukla derslerine yetişememektedir. Bu öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesi için herhangi bir düzenleme yapılacak mıdır?

9- Karşıyaka’dan saat başında kalkan araçların sayısının artırılması düşünülmekte midir? UKOME tarafından bu mahalleye otobüs hattı verilecek midir?