Alınan bilgiler ve iddialara göre, Kartepe Arslanbey'de Piston üretimi yapan bir fabrikada çalışan 100 işçi, her zaman ki gibi yemeklerini yediler. Fabrikada vardiyada oldukları öğrenilen işçiler yedikleri yemekten sonra rahatsızlık
yaşamaya başladı. Yediği yemekten zehirlenen bazı işçilerin, iş yerinde baygınlık geçirdiği öğrenildi. Mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetleri bulunan işçiler, Kartepe'deki çeşitli hastanelere sevk edildiler. Olayın ardından Tarım İl Müdürlüğü ekipleri fabrikanın yemekhanesinde inceleme başlattı. 100'e yakın işçinin neden zehirlendiği önümüzdeki günlerde belli olacak.
İşçilerine zehirlenmesi olayına inceleme
Kartepe'de bulunan bir fabrikada meydana gelen olayda, 100 işçi yedikleri yemekten zehirlenmişti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi
Alınan bilgiler ve iddialara göre, Kartepe Arslanbey'de Piston üretimi yapan bir fabrikada çalışan 100 işçi, her zaman ki gibi yemeklerini yediler. Fabrikada vardiyada oldukları öğrenilen işçiler yedikleri yemekten sonra rahatsızlık
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz