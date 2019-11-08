İşçilerine zehirlenmesi olayına inceleme

Alınan bilgiler ve iddialara göre, Kartepe Arslanbey'de Piston üretimi yapan bir fabrikada çalışan 100 işçi, her zaman ki gibi yemeklerini yediler. Fabrikada vardiyada oldukları öğrenilen işçiler yedikleri yemekten sonra rahatsızlık

yaşamaya başladı. Yediği yemekten zehirlenen bazı işçilerin, iş yerinde baygınlık geçirdiği öğrenildi. Mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetleri bulunan işçiler, Kartepe'deki çeşitli hastanelere sevk edildiler. Olayın ardından Tarım İl Müdürlüğü ekipleri fabrikanın yemekhanesinde inceleme başlattı. 100'e yakın işçinin neden zehirlendiği önümüzdeki günlerde belli olacak.