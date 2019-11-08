Kocaeli'de Atatürk şiirlerine yasak

Kandıra Belediyesi Binasının bulunduğu bölgede belediyeye ait çay bahçesinde, 10 Kasım nedeniyle bir araya gelerek Atatürk Şiirleri okuyan “Bizkandırayız” grubu, belediye yetkililerince kapı dışarı edildi. “Burada şiir okuyamazsınız, burayı hemen terk edin” diyen görevli, çay bahçesinin ışıkları kapattırdı. 80 ve üstü yaşlarda üyelerin de aralarında bulunduğu grup daha sonra başka bir kafeye giderek şiir okuma etkinliklerine devam etti.

“ÖĞRETMENEVİ İZİN VERMEDİ”

Aydın Aynagönül’ün başkanlığını yaptığı “Bizkandırayız” Şiir Topluluğu, insanlara şiiri sevdirmek ve yaşamını yitirmiş şairleri anmak için 15 günde bir gerçekleştirdikleri şiir etkinliklerinin en anlamlı anmasında talihsiz bir olay yaşadı. Grubun başkanı Aygün Aynagöz, “Daha önceleri Kandıra Öğretmenevi’nde düzenli olarak yaptığımız şiir okuma etkinliği için, bu defa öğretmenevi konsept değişikliği yapıldığı ve bu yüzden 19.00-21.00 saatleri arasında etkinlik yapmaya izin veremeyeceğini söyledi.

“BELEDİYEDEN TELEFON GELDİ”

Bunun üzerine bizde yer arayışına başladık. Önce Kandıra Belediyesi’nden yer talep ettik. Talebimize cevap gelmedi. Biz de belediye binasının yanında bulunan ve belediyeye ait çay bahçesiyle görüştük. 140 TL karşılığında 2 saatlik etkinlik yapmak için anlaştık. Anlaştıktan 2 saat sonra belediyenin kültür müdürlüğünden arandık ve “Siz şiir etkinliğini yapma iznini kimden aldınız” sorusuyla karşılaştık. Belde destek hizmetlerinden Rıdvan Beyle görüştüğümü söyledim.

“BURADA ŞİİR OKUYAMAZSINIZ”

Bu görüşmeden 1 saat sonra Rıdvan Bey bizi aradı ve etkinliği iptal etmek istedi. Ben önce yapılan şeye inanamadım. Ama çarşamba günü etkinliğimizi gerçekleştirdik. Etkinlik başladıktan 30-40 dakika sonra, Rıdvan Bey geldi ve “Başkanın talimatıyla geldim. Burada şiir okuyamazsınız. Burayı terk edin” dedi ve ışıkları söndürttü. Bunun üzerine biz de çay bahçesinden ayrıldık ve Kandıra’da başka bir kafeye giderek etkinliğimize devam ettik” dedi.

GRUP AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından açıklama yapan grup, etkinliğin çay bahçesi sorumlusunun kendi ifadesiyle belediye başkanı talimatıyla etkinliği durdurduğu belirtilerek, etkinlikte bulunan isimler paylaşıldı. Açıklamada, “Etkinlikte en güzel Atatürk şiirini okuyan Şaduman Gökgöz’e Ç.Y.D.D Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren Atatürk rozeti hediye etti. Şiir severler, Kandıra’da şiir etkinliğine devam etme kararı aldılar ve bir sonraki şiir etkinliği 20 Kasım Çarşamba akşamı Cadde Kafe’de Ümit Yaşar Oğuz

can’ı anma ve şiir dinletisi programı ile devam edecektir. Tüm şiir severlere duyurulur”ifadeleri kullanıldı.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, “Bu ülkede artık hiçbir şey normal yaşanmıyor. Atatürk şiir gecesinin bile bu şekilde engellenerek, saygın bir kesimi karanlığa mahkum etmek çok yanlış bir şey. Orada yaşlı insanlar ve emekli öğretmenler de vardı. Bu etkinliklerin hiçbir siyasi yanı yoktu. Böyle bir gecede Atatürk şiiri okunurken ışıkları söndürerek bizi karanlığa mahkum ettiler” dedi.

“HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM”

CHP Kandıra İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu’da, “ Çok kötü bir durum, olmaması gereke bir şey yaşandı. O çay bahçesi herkesin malı. Orada siyasi bir şey yoktu. Baştan katıldım daha sonra ayrılmak zorunda kaldım. Üzücü bir durum, daha sonra öğrendim ve hayal kırıklığına uğradım” yorumunda bulundu.

ETKİNLİĞE KATILANLAR:

Eski sağlık bakanı Kazım Dinç in eşi Nihal Dinç

ÇYDD Kandıra Şubesi Başkanı Sevim Deren

Emekli öğretmenler İpek Sümer Engin ve Şahin Ecevit

CHP Kandıra Şubesi Başkanı Volkan Bulgurcu

Bizkandıra’yız kurucusu Aygün Aynagöz

Nurşen Aynagöz

Yalçın Akkan

Sabahat Ulutaş

Günay Çölmek

İbrahim Alkan

Olcay Zafer Tokdemir

Belgin Murat Yüksel

Aliye Halil Erdoğmuş

Şenol Sol

Mustafa Varol

Güray Polat

Ayfer Kocatürk

Zeki Üstünkaya

Hikmet Açıkgöz

Rümeysa Cebe

Bircan Ertaş

Celil Sağlam

Şaban Acar

Berna Erkal

Yakup Akyıldız

Şaduman Gökgöz

Anıl Yüksel