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Milli Piyangocuya, dürüstlük piyangosu

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, amorti çıktığını düşünerek kendisine gelen vatandaşın biletine büyük ikramiye çıktığını söyleyen seyyar milli piyangocu Cafer Öziri’ye, dürüst davranışı için beş günlük Kapadokya tatili hediye etti

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Dürüst davranışı herkes tarafından büyük takdirle karşılanan esnaf Cafer Öziri’ye, Başkan Hürriyet’ten ödül geldi. Yaptığı örnek davranış karşısında Cafer Öziri’ye ailesiyle birlikte beş günlük Kapadokya tatili hediye eden Başkan Hürriyet’in bu müjdesini Başkan Vekili Nejat Çakır verdi.  Belediyede başkanlık makamına davet edilen dürüst esnaf Öziri, aldığı müjde karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, mutluluğunu da gizleyemedi.

 ÖRNEK OLSUN

Yapmış olduğu örnek davranışın herkese örnek olması gerektiğini belirten Başkan Vekili Nejat Çakır, “Yapmış olduğunuz bu davranış bize milletimizin dürüstlüğünün hiçbir azalmadığını, azalmayacağını gösterdi.  Bu davranışınız için size teşekkür ediyoruz” dedi. Yapılan jest için Başkan Hürriyet’e teşekkür eden Öziri, “İnanın başkanımızın bu davranışı beni çok duygulandırdı. Bana göre en büyük ikramiye bu.  Ben aslında yapılması gerekeni yaptım” dedi.

 NE OLMUŞTU?

İzmit Fethiye Caddesi üzerinde ki Milli Piyango satıcısı olan Cafer Öziri'ye bir müşteri gelerek, 19 Ekim tarihli çekiliş için aldığı biletine amorti isabet ettiğini söyledi. Öziri, bilet numarasını kontrol ettiğinde ise bilete büyük ikramiye olan 3 milyon TL isabet ettiğini tespit etmişti. Ardından durumu kadına bildiren Öziri, dürüstlüğü nedeniyle tüm ülkede gündem olmuştu.

 

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