Çakmak, organlarını bağışladı

Hafta kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler alan Yaşar Çakmak, ziyarette organ bağışında bulunarak, organ bağış kartını Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu’ndan aldı. Sağlık Müdürü Dr İlhan Kadıoğlu yaptığı açıklamada; ” Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz organ bağışında bulunarak kampanyaya destek oldu. Vatandaşlarımızdan da organ bağışı kampanyasına ciddi bir talep olduğunu gözlemliyoruz. Tüm Gebze halkına duyarlılıkları ve hassasiyetleri için ayrıca teşekkürlerimi sunarım. “ dedi.

ORGAN BAĞIŞINA DAVET ETTİ

"İnsanoğlu yaşadığı süre içerisinde çok fazla kaza ve hastalıklara maruz kalabiliyor. İnsanlarımız öldükten sonra da geride kalan insanlara yardımcı olmak istiyor. Gebze ilçemizde düzenlenen bu çalışma ile organ bağışına duyarlılığı ve farkındalığı artırmak istiyoruz. Vatandaşlarımız bir form doldurarak organlarını bağışlayabilirler. Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğümüz bu doğrultuda bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmalardan dolayı başta Dr. İlhan Kadıoğlu olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Gebze’deki duyarlı hemşerilerime de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.