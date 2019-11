İKM, Kaymakam Cinbir’i ağırladı

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkan’ı Murat Öztürk bugün dernek binasında İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir’i ağırladı. Ziyarette konuşan Kaymakam Cinbir; “Ben bir kamu görevlisi olmaktan önce İzmitlilere ağabey olmaya, Cinbir ailesi olarak komşu olmaya geldim. Önceliğimiz zamanı verimli geçirerek, esnafımızdan çocuklarımıza kadar tüm İzmit halkının hayatına dokunabilmek” dedi.

İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir tarafından İKM Dernek binasında gerçekleşen ziyarete; İKM Başkanı Murat Öztürk, İKM eski Başkanı Recep Sertçetin, Kuruçeşme Kılıçarslan İlköğretim Okulu Müdürü Deniz Köseali, İKM Yönetim Kurulu Üyeleri Yasemin Met, Cihan Işıklı, Mehmet Doğan, Ahmet Kâhya, Fazlı Kar, Suat Okuyucu, İsmail Solmaz, Orhan Arslan, Vicdan Ergülenç ve Fethiye Caddesi esnaflarından Enes Akbal (Akbal Optik ve Saat) Kavram Eğitim Kurumları kurucusu Handan Kümeli ve Müdürü Muhsin Usalan katıldı.

“ÖNEMLİ OLAN İZMİT’E İVME KAZANDIRABİLMEK”

İzmit Kent Merkezi’nin davetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek IKM’ye her türlü destek için hazır olduklarını ifade eden Kaymakam Cinbir; “İzmit 360 binlik nüfusuyla Kocaeli’nin kalbidir. Ben buraya isteyerek geldim. Gelirken dedim ki Kocaeli’nin kalbine İzmit’e, halkımıza evlat olmaya, ağabey olmaya geldim. İzmit’in bir marka değeri var. İzmit trans geçiş noktasında olan çok önemli bir kent. Aslında İzmit ismi Kocaeli’nin önüne geçmiştir. İzmit’te 800 bin civarı her ilçeden her yerden hareket alan bir merkez konumunda ve bunun için Kocaeli’nin kalbi. İzmit insanı beklediğimden de samimi ve çok sıcak. Önemli olan İzmit’te üretebilmek, ivme kazandırabilmek, her yönüyle İzmit için bir şeyler yapabilmektir. Devletimizin İzmit’e sağlayacağı hizmetlerin en iyi şekilde sunumu için bize yüklenen görevi çok iyi bir şekilde yapmaya gayret edeceğiz” dedi.

“İZMİTTE TARIM DA VAR TURİZM DE”

Kocaeli’nin sadece sanayiden ibaret olmadığını ifade eden Kaymakam Cinbir; “Ben 30 yıldır kaymakamlık yapıyorum. İzmit için düşündüğüm öncelikli şey, bu birikimi İzmit’e nasıl yansıtabileceğimdir. Kimseyi ihmal etmeyeceğiz. Yetime öksüze, yardıma ihtiyacı olanlara yetişemedikten sonra yaptığımız hanların hamamların hiçbir anlamı olmaz. Sosyal yardımlaşma alanında da her alanda da uyumlu bir şekilde vatandaşımıza yetişebilmek önceliğimiz. Bunun dışında Kocaeli sadece sanayi açıdan değerlendirilmemeli. İzmit’te sadece sanayi yok, tarım var, turizm var. Kocaeli Valiliği ve il yönetimi çok güzel işler yapıyor. Sayın Valimiz Hüseyin Aksoy Kocaeli için çok büyük bir değer. İzmitimiz arka planda kalmasın diye sadece Fethiye Caddesi ve Yürüyüş Yolu’ndan ibaret kalmasın diye çok daha da çalışmalar yapmalıyız. İzmit’in her caddesi çok güzel ve değerlendirmeye açık diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.