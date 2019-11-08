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Evinin önünde kendini astı

Derince Mersincik Mahallesinde ikamet eden 31 yaşındaki Önder Karakaş evinin önüne kurduğu düzenekle kendisini asarak yaşamına son verdi

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Derince Mersincik Mahallesi Menderes Sokak adresinde ikamet eden Önder Karakaş 31 isimli şahıs komşuları tarafından kapısının önünde ipte asılı olarak bulundu. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Karakaşın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Karakaşın cenazesi tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Babası müteahhit olan ve aile şirketinde çalıştığı öğrenilen Karakaşın neden intihar ettiği henüz bilinmezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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